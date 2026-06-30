Lo que necesitas saber:

México no ha recibido goles en el Mundial 2026

El sueño del quinto partido está muy cerca para México, tan cerca que casi se puede oler y palpar, pero como dijo el ‘Vasco’ Aguirre, el Tri necesita hacer un partido perfecto frente a Ecuador, que no es un flan y de hecho llega a este partido con la hazaña de haberle ganado a Alemania en la última jornada de la fase de grupos. 

Durante décadas han pasado generaciones de jugadores. Han desfilado entrenadores mexicanos, argentinos, colombianos y sobre todo han pasado directivos que nos han hecho la promesa de que ahora sí llegaremos al quinto partido y hasta ahora esa promesa no se ha cumplido.

Los entrenadores que no llegaron al quinto partido

En total se han disputado 10 Mundiales (contando el actual) de los cuales México ha jugado nueve, y desde Estados Unidos 1994 la Selección Mexicana ha sido dirigida por siete estrategas que han buscado el anhelado quinto partido y Javier Aguirre –quien ya dirigió en dos Mundiales anteriores– por fin lo podría lograr.

EdiciónDTNacionalidadInstancia
Estados Unidos 1994Miguel Mejía BarónMexicanaOctavos de Final
Francia 1998Manuel LapuenteMexicanaOctavos de Final
Corea-Japón 2002Javier AguirreMexicanaOctavos de Final
Alemania 2006Ricardo La VolpeArgentinaOctavos de Final
Sudáfrica 2010Javier AguirreMexicanaOctavos de Final
Brasil 2014Miguel HerreraMexicanaOctavos de Final
Rusia 2018Juan Carlos OsorioColombianaOctavos de Final
Qatar 2022Gerardo MartionoArgentinaFase de grupos
Norteamérica 2026Javier AguirreMexicana¿Y si sí?
Javier Aguirre previo al juego contra Ecuador
Javier Aguirre previo al juego contra Ecuador / Mexsport

El día en que México llegó al quinto partido en un Mundial fue en casa y con el ‘Vasco’ Aguirre

México ha llegado una vez al quinto partido, y sucedió en el Mundial de México 1986. El Tri avanzó a la primera fase de eliminación directa como líder de su grupo y disputó los Octavos de Final contra Bulgaria, en el Estadio Azteca. Aquella selección era dirigida por el serbio Bora Milutinović

En aquel partido del 15 de junio Manuel Negrete marcó el memorable gol de media tijera que FIFA lo cataloga como el mejor gol en la historia de los Mundiales y ahí inicia nuestra ilusión, pues en los festejos vemos una cara conocida, la de Javier Aguirre, en su etapa como jugador.

Así que la primera –y hasta ahora única– ocasión que llegamos al quinto partido tiene algunas similitudes 40 años después, pues el pase se puede concretar de nueva cuenta en el Estadio Azteca, Javier Aguirre sigue formando parte del Tri, el uniforme tiene al mismo patrocinador y en caso de pasar podríamos enfrentar a una potencia europea. Asó que… ¿y si sí?

¿Cómo le fue a México en el quinto partido de 1986?

México jugó el quinto partido del Mundial de 1986 contra Alemania, en Monterrey y el juego finalizó con un empate 0-0 en el tiempo regular y tiempos extra, en los cuales Javier Aguirre fue expulsado.

Javier ‘El Abuelo’ Cruz había hecho el gol del triunfo de México en los 90 minutos, sin embargo éste fue anulado.

El partido terminó en tanda de penales, en los cuales Alemania se impuso 4-1. Ahí terminó la ilusión del Tri que hizo historia, pero pudo haber dado un paso más hacia semifinales.

Esta vez el quinto partido no nos lleva a Cuartos de Final, sino a Octavos, una instancia que México no supera desde 1986. ¿Será nuestro momento?

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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