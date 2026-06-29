Lo que necesitas saber: México enfrentará por segunda vez a Ecuador en Mundiales

México juega contra Ecuador en los Dieciseisavos de Final del Mundial y con el Estadio Azteca, la condición de invicto y el buen momento de la Selección cualquiera diría que el Tri es amplio favorito para avanzar a los Octavos de Final, sin embargo, Javier Aguirre no lo considera así.

Javier Aguirre: “Contra Ecuador debemos hacer un partido perfecto”

El ‘Vasco’ recordó que los primeros partidos de los Dieciseisavos de Final se definieron de manera dramática (Canadá y Brasil ganaron sus partidos en el último minuto), lo cual evidencia que en estas fases ya no hay favoritos.

“Es un rival complicado. Yo les diría que en esta instancia, es difícil decir quién es favorito y quién no. Esta muy igualado. Ecuador tiene una estadística en el Mundial que te deja jugar muy poco, mucho mano a mano, muy intenso, valiente y no tengo mas que decir que tenemos que hacer un partido casi perfecto para seguir en la competencia”, indicó.

Javier Aguirre: Del ¿y si sí? al ‘Ya pa’ qué’

Aguirre fue cuestionado en la conferencia de prensa previa al juego contra Ecuador sobre la frase que evidencia la ilusión de la afición rumbo a una participación histórica: “Y si sí”.

Javier Aguirre previo al juego contra Ecuador / Mexsport

Aguirre indicó que no tenía conocimiento de la frase y su significado, pero “es una frase simpática”, pero al final él no puede controlar las ilusiones. “La escuché hoy en una entrevista y me sorprendió, es algo que no conozco” y poco después al ser cuestionado sobre los equipos a los que analizó antes de la fase de grupos, se negó a revelar el nombre de esos equipos y se aventó la fase de “Ya pa’ qué”.

Sobre las eliminaciones de México en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010

“Aprendí muchas cosas en esos dos partidos, fueron momentos difíciles a nivel personal y profesional. Me equivoqué en ambos casos y seguramente me seguiré equivocando porque uno nunca deja de aprender en esto. Lo importante es no equivocarse en lo mismo.

“Son eliminaciones en momentos distintos y la gran diferencia, sin lugar a dudas es nuestra localía yo creo que eso como nunca es nuestro jugador numero 12, pero estamos conscientes de que estamos con un país detrás de nosotros y eso nos motiva muchísimo.

Javier Aguirre en la conferencia de prensa

“Las eliminaciones siempre han tenido un culpable, que es el entrenador. Uno podría recordar eliminaciones trágicas, la de 2006, 1998, 2002, 2014, 2018,En tanto en 20020 como en 2010, hubo eventos puntuales que nos perjudicaron, pero no es mas que una justificación absurda“.