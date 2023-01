¡Mackenzie McDonald dio la gran sorpresa del Australian Open! El tenista estadounidense logró derrotar nada menos que a Rafael Nadal en el Abierto de Australia y consumó el que quizá sea su más grande triunfo en un Grand Slam.

El norteamericano ganó el juego con parciales de 6-4, 6-4 y 7-5. Rafa Nadal cayó en la segunda ronda luego de no tener problema para despachar al británico Jack Draper en su primer juego del Australian Open.

Sin embargo, no fue una derrota cualquiera. Tal como ha sucedido en las últimas oportunidades que el español no consiguió la victoria en juego alguno, se resintió de una lesión en pleno partido.

Rafael Nadal comenzó a mostrar gestos de dolor durante el juego contra McDonald y en ciertas jugadas de plano no podía seguirle el paso a la pelota, yendo de inmediato al suelo y tocando la parte afectada con una expresión que preocupó a más de uno, incluyendo a su familia.

A pesar de la derrota, Rafa Nadal se despidió entre aplausos del Abierto de Australia. El español nunca se rindió ni abandonó el partido con todo y el dolor, lo que le valió el reconocimiento de la gente.

El propio Nadal se dijo cansado de volver a quedar fuera de un Grand Slam por lesión. Asegura que los últimos meses han sido muy complicados en ese aspecto, pero como buen guerrero, no piensa rendirse.

“Uno se cansa de tantas lesiones. Es un momento difícil y toca aceptarlo. Espero que no sea nada grave, porque sería complicado pasar otra vez por el trabajo y el tiempo necesarios para la recuperación. No puedo decir que no esté destruido mentalmente. Ya he pasado por esto muchas veces y no es fácil. Voy a seguir luchando, no me rendiré”.