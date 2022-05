Dolor y medicinas: Así afecta la enfermedad de Müller-Weiss a Rafael Nadal

Rafael Nadal es una leyenda viviente del tenis, actualmente presume 21 títulos de Grand Slam y su legado es tan grande que no cabe en palabras. Desafortunadamente, las lesiones nos han impedido verlo durante más tiempo en las canchas y la actualidad no es la excepción.

Nadal está por cumplir 36 años, pero los problemas físicos no son recientes. El manacorí se recuperó de fisuras, fracturas y mucho más; no obstante, en 2005 fue diagnosticado con el síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa que hasta 2022 le provoca fuertes dolores.

Tras su eliminación del Masters de Roma, Rafa Nadal reveló un poco de su día a día. La medicina no puede faltar, ya que el dolor no es tolerable sin ella y ni siquiera tomarla es garantía de seguir consiguiendo victorias.

“Es difícil de entender mi día a día. No pretendo hacerme la víctima ni dar una visión más negativa de mi situación. Mañana me voy a levantar fatal porque no me voy a tomar antiinflamatorios. Vivo con montones de antiinflamatorios diarios y aun así llega un momento que no se puede, como hoy. Si no tomo antiinflamatorios, voy cojo“, declaró el español en conferencia de prensa.

¿Qué es la enfermedad de Müller-Weiss y cuánto tiempo más podrá jugar Nadal?

La enfermedad de Müller-Weiss se trata de una displasia o anomalía en el desarrollo de un tejido. Afecta al escafoides tarsiano, el hueso de la parte posterior del pie y es común entre los deportistas que tienen actividad intensa desde muy jóvenes. Rafa Nadal es profesional desde 2001 y fue diagnosticado en 2005, con 19 años.

La realidad es que por ahora, no sabemos cuánto tiempo podremos ver a Nadal. La derrota en Roma provocará su caída del Top 4 en el ranking de la ATP y él mismo reconoció que llegará la hora de parar porque los dolores son demasiado intensos. Asimismo, reconoció que hay días en los que las molestias son poco tolerables.

“Llegará un momento dado en el que mi cabecita me dirá basta. Hasta que aguante y hasta que mi cabeza me permita asumir el reto de aceptar que los días son así. No se puede vivir continuamente de esta manera, y no por el tenis, por mi vida. Tanto dolor diario… se me hace complicado. Lo digo con la mano en el corazón: juego porque me hace feliz, pero el dolor me quita esa felicidad.

“Muchos días vivo con demasiado dolor. Me gusta mucho lo que hago, pero también es duro de aceptar vivir cojo. No voy a dejar ni de creer ni de luchar para generarme oportunidades en Roland Garros. Si hay una remota posibilidad de éxito, voy a estar preparado mentalmente“, agregó Nadal antes de despedirse de Roma.

Es así que Rafael Nadal ya no plantea objetivos a largo plazo, sino que disfruta de un torneo a la vez. En 2022 arrancó con dos títulos en Australia y luego regresó al Abierto Mexicano de Tenis para imponerse con autoridad. De Indian Wells en adelante, su presencia ha sido intermitente.

