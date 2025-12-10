Lo que necesitas saber: Pase lo que pase en el Mundial 2026, Rafa Márquez será el sustituto de Javier Aguirre en la Selección Mexicana

Quien fuera Rafael Márquez para tener la chamba asegurada. Oh sí, El Káiser tiene asegurado el puesto como entrenador de la Selección Mexicana una vez que termine el Mundial 2026.

Y sí, le darán el cargo con miras a que él esté en el banquillo de México en el Mundial 2030 que se realizará en seis países.

Rafael Márquez y Javier Aguirre / Fotografía @miseleccionmx

Ratifican a Rafa Márquez como entrenador de México tras el Mundial 2026

Así que no importa cómo nos vaya en el Mundial 2026, Rafael Márquez dejará de ser auxiliar de Javier Aguirre en cuanto eliminen a la Selección Mexicana (o cuando ganemos la Copa, ¿por qué no?), para tomar su nueva chamba como DT del Tricolor.

Ivar Sisniega ratificó a Rafa Márquez luego de la asamblea de dueños del futbol mexicano, que tuvo lugar este 9 de diciembre. Y lo hizo por aquello de que ya comenzaban a sonar nombres como el de Antonio Mohamed para tomar el lugar de Javier Aguirre.

“Rafa Márquez tiene contrato, así está firmado, en donde él termina su empleo como asistente de Javier Aguirre después de la Copa del Mundo y se integra como el entrenador principal de la selección. Yo ya he tenido reuniones con él y con Duilio (Davino) para explorar su cuerpo técnico y con quién va a trabajar. Es un plan que está en marcha”.

Foto: Agencia Mexsport

Rafael Márquez ya lleva tiempo haciendo su chamba de cara al Mundial 2030

Y es que no es solo por ser auxiliar; Rafa Márquez lleva tiempo trabajando en el proyecto para el Mundial 2030. El propio Sisniega contó que el Káiser ha estado viendo a los chavos de las categorías Sub 17 y Sub 20, armando así un plan para irles dando chance en la Selección Mayor cuando pase el Mundial 2026.

No dieron nombres, pero la idea es tener un cambio generacional en cuanto pase la Copa del Mundo del próximo verano para que esos jugadores lleguen plenos al Mundial 2030.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana / Foto: MexSport

Para nadie es un secreto que la única experiencia como entrenador de Rafa Márquez es dirigiendo al Barça Atlètic, filial del Barcelona, donde disputó 82 partidos y obtuvo 40 triunfos, 21 empates y 21 derrotas. Se quedó muy cerca del ascenso con el equipo, tras lo cual dejó el banquillo. Motivos para confiar hay, sólo el tiempo dirá si es la decisión correcta o habría que escuchar esas voces que piden a alguien con más experiencia.