César Garza originario de Nuevo León juega con el Dundee de la Scottish Premiership.
Ahora que la Selección Mexicana Sub 20 se juega el pase a las semifinales contra Argentina es buen momento para recordar de que club provienen cada uno de los convocados por Eduardo Arce y que han sorprendido para bien con sus actuaciones en el torneo.
Sabían que la cantera de Cruz Azul es la que más aporta a la Selección con cuatro jugadores y que de todos los convocados solo dos juegan en el extranjero, uno en la MLS y otro en Europa.
Seguro a este punto ya saben que América no tiene ni un solo representante en el equipo.
Los equipos de la Selección Mexicana Sub 20
De los 21 convocados de México al Mundial Sub 20, 19 juegan en México y 2 en el extranjero. En el Seattle Sounders de la MLS tenemos a Obed Vargas quien cuenta con doble nacionalidad; mexicana y estadounidense.
Emmanuel Ochoa, Jaziel Mendoza, Amaury Morales y Mateo Levy juegan para Cruz Azul, el equipo que más futbolistas aporta a la convocatoria. Después le sigue Chivas con dos, Yael Padilla y Hugo Camberos; aunque en realidad podemos decir que son tres con Juan Liceaga del Tapatío.
Después tenemos a Toluca, Pachuca y Monterrey con dos jugadores cada uno. Tigres, Puebla, Juárez, Pumas, Santos y Tijuana tienen apenas un representante en el equipo. Gil Morita representa a Xolos con todo y sus 16 añitos.
Pero acá les dejamos la lista separados por equipos, para que busquen a los canteranos de sus equipos favoritos.
- Cruz Azul: 4
- Emmanuel Ochoa
- Jaziel Mendoza
- Amaury Morales
- Mateo Levy
- Chivas: 2
- Yael Padilla
- Hugo Camberos
- Toluca: 2
- Everardo López
- Oswaldo Virgen
- Monterrey: 2
- César Bustos
- Iker Fimbres
- Pachuca: 2
- Elías Montiel
- Alexéi Domínguez
- Tijuana: 1
- Santos: 1
- Tahiel Jiménez
- Pumas: 1
- Pablo Lara
- Tapatío: 1
- Juan Liceaga
- Juárez: 1
- Diego Ochoa
- Puebla: 1
- Rodrigo Pachuca
- Tigres: 1
- Diego Sánchez
- Seattle Sounders: 1
- Obed Vargas
- Dundee: 1
- César Garza
Convocados de México para el Mundial Sub 20
|Porteros
|Defensas
|-Pablo Lara (Pumas)
-Emmanuel Ochoa (Cruz Azul)
-Juan Liceaga (Tapatío)
|-Everardo López (Toluca)
-Jaziel Mendoza (Cruz Azul)
-Diego Ochoa (Juárez)
-Rodrigo Pachuca (Puebla)
-César Bustos (Monterrey)
|Medios
|Delanteros
|-Diego Sánchez (Tigres)
-Obed Vargas (Seattle Sounders)
-César Garza (Dundee)
-Iker Fimbres (Monterrey)
-Elías Montiel (Pachuca)
-Alexéi Domínguez (Pachuca)
-Amaury Morales (Cruz Azul)
|-Yael Padilla (Chivas)
-Gilberto Mora (Tijuana)
-Oswaldo Virgen (Toluca)
-Mateo Levy (Cruz Azul)
-Tahiel Jiménez (Santos)
-Hugo Camberos (Chivas)