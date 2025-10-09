Lo que necesitas saber: César Garza originario de Nuevo León juega con el Dundee de la Scottish Premiership.

Ahora que la Selección Mexicana Sub 20 se juega el pase a las semifinales contra Argentina es buen momento para recordar de que club provienen cada uno de los convocados por Eduardo Arce y que han sorprendido para bien con sus actuaciones en el torneo.

Sabían que la cantera de Cruz Azul es la que más aporta a la Selección con cuatro jugadores y que de todos los convocados solo dos juegan en el extranjero, uno en la MLS y otro en Europa.

Seguro a este punto ya saben que América no tiene ni un solo representante en el equipo.

Hugo Camberos, Yael Padilla y Juan Liceaga / Fotografía @Chivas

Los equipos de la Selección Mexicana Sub 20

De los 21 convocados de México al Mundial Sub 20, 19 juegan en México y 2 en el extranjero. En el Seattle Sounders de la MLS tenemos a Obed Vargas quien cuenta con doble nacionalidad; mexicana y estadounidense.

Mientras tanto, César Garza originario de Nuevo León juega con el Dundee de la Scottish Premiership.

Emmanuel Ochoa, Jaziel Mendoza, Amaury Morales y Mateo Levy juegan para Cruz Azul, el equipo que más futbolistas aporta a la convocatoria. Después le sigue Chivas con dos, Yael Padilla y Hugo Camberos; aunque en realidad podemos decir que son tres con Juan Liceaga del Tapatío.

Después tenemos a Toluca, Pachuca y Monterrey con dos jugadores cada uno. Tigres, Puebla, Juárez, Pumas, Santos y Tijuana tienen apenas un representante en el equipo. Gil Morita representa a Xolos con todo y sus 16 añitos.

Foto: MexSport

Pero acá les dejamos la lista separados por equipos, para que busquen a los canteranos de sus equipos favoritos.

Cruz Azul: 4 Emmanuel Ochoa Jaziel Mendoza Amaury Morales Mateo Levy

Chivas: 2 Yael Padilla Hugo Camberos

Toluca: 2 Everardo López Oswaldo Virgen

Monterrey: 2 César Bustos Iker Fimbres

Pachuca: 2 Elías Montiel Alexéi Domínguez

Tijuana: 1 Gilberto Mora

Santos: 1 Tahiel Jiménez

Pumas: 1 Pablo Lara

Tapatío: 1 Juan Liceaga

Juárez: 1 Diego Ochoa

Puebla: 1 Rodrigo Pachuca

Tigres: 1 Diego Sánchez

Seattle Sounders: 1 Obed Vargas

Dundee: 1 César Garza



Convocados de México para el Mundial Sub 20