Este día hemos presenciado un auténtico duelazo entre dos de los mejores tenistas del mundo. Rafael Nadal logró neutralizar por completo a Novak Djokovic y lo venció en 3 sets en la final de Roland Garros, por lo que el español ganó su título número 20 de Grand Slam y con ello alcanzó un récord histórico.

Roland Garros nos ha regalado muchas postales para el recuerdo y es que hemos visto duelos de muy alto nivel, jugadas extraordinarias, a Djokovic golpeando a otro juez de línea, proezas dentro de este deporte y mucho más. Todo eso nos llevó a esta final donde Rafael Nadal se ha consagrado.

Este día vivimos uno de los juegos más alucinantes de Roland Garros y también una de las rivalidades que ha dado mucho de qué hablar a través de los años.

Rafael Nadal y Novak Djokovic se medían en su juego número 56, donde la balanza se inclina 29-26 para el serbio (sin contar este juego, obvio) pero ese marcador estaba a punto de cambiar. El tenista español dio una cátedra de cómo se debe jugar al tenis y el primer set fue totalmente suyo.

Nadal hizo saques precisos, golpeó fuerte a la pelota y la colocó en sitios casi imposibles para Djokovic y así fue sobrellevando este encuentro. El primer set fue una paliza de Nadal para Djokovic de 6-0… sí, leyeron bien, ¡6-0!

Las cosas se emparejaron un poco para el segundo set y es que Novak Djokovic parecía que iba a despertar pero los movimientos del español fueron mucho más rápidos y precisos. Con un 6-2 que también era apabullante, Rafael Nadal estaba a sólo un set de llevarse el trofeo de Roland Garros.

A breathtaking performance from 🇪🇸 @RafaelNadal gives him a 6-0, 6-2 lead against Djokovic!

