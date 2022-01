El día en que Rafael Nadal perdió su trofeo del Abierto Mexicano de Tenis en un taxi de la CDMX

¿Te imaginas a Rafael Nadal en México sin sus trofeos del Abierto Mexicano de Tenis? Esto pasó durante algunas semanas después de que se coronara campeón de la edición de 2005 del torneo de Acapulco y como dicen por ahí, ahora podemos reírnos de todo.

El manacorí regresará a Acapulco para buscar su cuarto título en este torneo y de paso, igualar la marca de campeonatos que presumen David Ferrer y Thomas Muster. Sin embargo, ya presume un montón de experiencias y anécdotas en las playas mexicanas que son dignas de contar.

Entre ellas, Rafael Nadal puede relatar el día en que perdió su trofeo del Abierto Mexicano de Tenis y este terminó en manos de un taxista de la Ciudad de México (o al menos eso creemos). Lo peor del caso es que este fue apenas el tercer torneo profesional que ganó y pocos meses después se coronó en Roland Garros por primera vez.

Entre prisas y vuelos: Así perdió Rafael Nadal el trofeo del Abierto Mexicano de Tenis de 2005

Una de las primeras visitas del ‘Rey de la Arcilla’ a México se dio cuando era apenas un joven tenista de 18 años. Resulta y resalta que después de la emoción vivida en el Abierto Mexicano de Tenis de 2005, que por cierto fue la primera participación de Rafael Nadal en Acapulco, le tocó el terrible tráfico de la CDMX.

Una vez que terminaron las conferencias de prensa, las entrevistas y el ajetreo que implica ganar un torneo, Rafa tenía que volver a casa y le agarraron las prisas. Esto provocó que él y su equipo de trabajo estuvieran a punto de perder su vuelo. No obstante, su representante Benito Pérez Barbadillo se las ingenió para llevar a casi todos en el avión.

“El tráfico fue increíblemente horrible. Íbamos pensando en que ya no llegábamos a tiempo. Por suerte Benito conocía a uno de los pilotos y el avión nos esperó, pero con las prisas de salir corriendo dejé el trofeo dentro del taxi. Muy agradecido al torneo, pude tener el trofeo que hicieron para mí con la placa y todo“, contó Rafael Nadal hace unos años.

La anécdota no queda ahí porque el comité organizador del Abierto Mexicano de Tenis, que encabeza Raúl Zurutuza, tomó cartas en el asunto para crear una réplica del trofeo que pensamos está en manos de un suertudo taxista. O bien, si él no se percató de que tenía una compañía muy especial, alguien más decidió tomarlo en un viaje posterior. Por ahora ese es un misterio y no sabemos si podrá ser resuelto.

“Es leyenda urbana porque no sabemos si se lo robaron o lo perdió, en ese entonces Rafael Nadal era un chico de 18 años. Son chavos y creo que podría haber sido el ir corriendo en el check-in y lo dejas ahí (en el aeropuerto). Lo que hicimos fue reintegrarlo ese mismo año en Londres en una ceremonia“, contó Zurutuza en entrevista con Milenio.