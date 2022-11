El 29 de noviembre de 2020 marcó un parteaguas en la carrera profesional de Raúl Jiménez. Un choque con David Luiz le provocó una fractura de cráneo que dejó consecuencias a largo plazo y una larga ausencia en las canchas.

Afortunadamente, la recuperación fue favorable para el delantero mexicano y pudo volver a jugar. Aún así, eso no quiere decir que las cosas fueron fáciles, de hecho el proceso implicó detalles que a la distancia podríamos considerar mínimos.

El mismo Raúl Jiménez recuerda esos días con la tranquilidad de haber superado la adversidad; sin embargo, en lo deportivo todavía es duda para ir al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana y espera dejar atrás todo tipo de lesión.

Foto: Getty Images

Raúl Jiménez tuvo un momento ‘a lo Messi’ cuando volvió a entrenar

El proceso de rehabilitación de Raúl Jiménez implicó etapas diferentes. Desde el regreso a los entrenamientos con el Wolverhampton, los ejercicios de fuerza, retomar el balón y al final, situaciones específicas como el contacto y cabeceo.

Esta última parte era crucial al tratarse de la cabeza y la zona en la que sucedió la fractura. El mismo Raúl Jiménez acepta que sintió cierto temor en algún momento, pero poco a poco recuperó la confianza para retomar una de sus especialidades.

“Cuando me uní al grupo, me acuerdo que las primeras era: ‘Nadie puede tocar a Raúl’. Era sin contacto y yo me sentía Messi quitándome a todos. Casi para acabar la temporada, me dieron permiso de contacto y fue muy padre el regresar y volver a sentir esa emoción y roce con mis compañeros“, reveló el ‘Lobo mexicano’ en entrevista para TUDN.

No obstante, las cosas fueron más complicadas y delicadas por la magnitud de la lesión. Mucho antes de incluso pensar en volver a la cancha, Raúl Jiménez era precavido con cada uno de sus movimientos, así pareciera el más sencillo.

“Al principio me acuerdo que me tenía que agarrar de la pared o de alguien porque como que me iba de lado. Cosas como agarrar un vaso que me estuvieran ofreciendo, yo iba normal, pero cuando ya estaba cerca de tomarlo iba con más precaución. Al final dicen los doctores que es normal“.

Foto: Getty Images