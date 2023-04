Una vez más, Raúl Jiménez se quedó sin actividad con el Wolverhampton en la Premier League. El mexicano ha sido borrado por el técnico Julen Lopetegui para el partido contra el Brentford, en la jornada 31, sin que se tenga información sobre una lesión. El delantero no sólo no fue parte del once inicial, sino que no fue parte de la convocatoria.

Este es el segundo partido consecutivo que el mexicano no integra la lista de jugadores convocados con el equipo y el tercero en el cual se queda sin actividad, pues se quedó en la banca en el partido frente al Nottingham en la jornada 29.

¿Qué sucede con Raúl Jiménez?

¿Qué es lo que está pasado con el mexicano Raúl Jiménez en el Wolverhampton? Hay algunos factores a tomar en cuenta, y aquí enumeramos y recordamos algunos, pues es este el peor momento del delantero desde que llegó a la Premier (quitando el periodo de recuperación que implicó la lesión en el cráneo).

¿Por qué Raúl Jiménez no juega con el Wolverhampton?

Julen Lopetegui y los reclamos por haber ido al Mundial de Qatar

Jiménez se perdió el inicio de la temporada con los Wolves por una lesión que casi lo deja fuera del Mundial de Qatar 2022. El mexicano fue llamado a la Copa del Mundo pese a no estar físicamente bien, y de hecho no jugó ni 30 minutos en alguno de los tres partidos del Tri.

Su estado de forma en el torneo fue sumamente criticado y los reclamos aún le llueven con su entrenador en los Wolves, Julen Lopetegui, quien fue cuestionado sobre la ausencia del mexicano contra Chelsea y el estratega respondió que el delantero simplemente no está en condiciones para jugar, en gran parte porque en lugar de ponerse en forma durante el parón de noviembre y diciembre por el Mundial, prefirió asistir con el Tri.

“Es una decisión técnica. Tengo que elegir 20 jugadores. Tenemos que pensar hoy quién es el mejor para la lista de convocados. Raúl Jiménez perdió la oportunidad de ponerse al cien, prefirió ir al Mundial”, comentó el español en ese entonces, y esa sería parte de la misma explicación de su ausencia contra Nottingham y Brentford.

El rendimiento de Raúl Jiménez

En lo que va de la temporada, Raúl Jiménez sólo ha disputado cuatro partidos completos y lleva más de un año sin marcar con el Wolverhampton. En la temporada 2022-23, el delantero mexicano sólo ha aportado una asistencia, contra Fulham, en la jornada 25.

Raúl Jiménez no ha hecho goles en la temporada / Getty Images

Esta es la temporada con peor rendimiento del delantero mexicano desde que llegó a Europa, tomando en cuenta su primera campaña, con el Atlético de Madrid, con el que se quedó fuera de la cancha en 17 partidos y aún así marcó un gol y dio dos asistencias.

¿Qué sucederá con Raúl Jiménez?

Entre el bajo rendimiento y el hecho de no estar al 100, como indica Lopetegui, Jiménez estaría en la parte final de su etapa como jugador del Wolverhampton, pues tiene contrato hasta el verano del 2024, de modo que si los Wolves quieren recuperar parte de lo invertido en la ficha del delantero de 31 años, tendría que negociarlo en el próximo mercado de fichajes.

Foto: Getty Images

Se dice y se cuenta que en América tendría las puertas abiertas, para regresar a la Liga MX. ¿Será que pronto tengamos al Lobo Mexicano enfrentando al Mazatlán, Atlético de San Luis y Juárez, entre otros, por un lugar dentro del repechaje?