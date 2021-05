Brentford vuelve a la Premier League después de 74 años

La Premier League ya tiene a sus 3 nuevos invitados para la siguiente temporada. Norwich City y Watford se ganaron su pase directo a la primera división inglesa por su posición en la tabla, mientras que el Brentford tuvo que jugarse un playoff para lograr ese tercer cupo.

En la EFL Championship, las reglas son las siguientes: Los primeros 2 lugares de la clasificación van a la Premier League directamente, mientras que del puesto 3 al 6, juegan una serie de partidos para definir al último invitado a la Premier League.

Brentford (tercer lugar) se midió ante el Bournemouth (sexto) en una de las semifinales que llevarían a la Premier League. En la otra parte de la llave, Swansea (cuarto de la clasificación) se enfrentó al Barnsley (quinto). Brentford y Swansea accedieron en sus respectivas llaves.

Entre Swansea y Brentford estaría el que subiría a la Premier League y Wembley fue el escenario que vio a las abejas ascender. Con goles de Ivan Toney de penal y Emiliano Marcondes, el Brentford, lo definió desde el primer tiempo del encuentro.

Después de 74 años, el Brentford regresará a la primera división de Inglaterra, un hecho que marcará a todos y cada uno de los jugadores del equipo, además del DT, Thomas Frank.

Swansea se enfrentó a un sin número de problemas, se vio abajo en el marcador muy temprano en el partido. Una desatención les costó una falta dentro del área que el árbitro castigaría con un penal que el Brentford no desaprovechó.

Tuvo que nadar contra corriente desde el minuto 20, pues en ese minuto cayó el segundo gol del Brentford. Y por si fuera poco, en el minuto 65 y con mucho tiempo para poder revertir el marcador, Jay Fulton perdió la cabeza e hizo una entrada de cárcel sobre uno de sus rivales, dejó a su equipo con 10 y casi sin posibilidades de ascender.

Red card for Swansea! 🟥

Jay Fulton loses his footing and catches Mathias Jensen’s heel – Chris Kavanagh was adamant about his decision…was it the right one? 🤔

Watch live on Sky Sports Football now: https://t.co/OB3DA9NueH pic.twitter.com/gr4Q97h2lh

— Sky Sports Football (@SkyFootball) May 29, 2021