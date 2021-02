¡El regreso del ‘Lobo Mexicano’ está cada vez más cerca! Raúl Jiménez y el balón vuelven a ser uno en el entrenamiento

3 meses después del golpe sufrido por Raúl Jiménez y una larga, pero satisfactoria recuperación, el mexicano vuelve a entrenar con un balón en los pies. Una fractura de cráneo que sufrió ante el Arsenal, lo ha mantenido alejado de las canchas.

La evolución de Raúl Jiménez tiene sorprendidos a todos, desde el cuerpo médico del Wolverhampton hasta sus mismos compañeros, quienes han visto las mejorías de cerca y desde su salida del hospital, las visitas a entrenamientos y preparaciones físicas tienen al mundo sorprendido.

El ‘Lobo Mexicano’ regresó a los entrenamientos con el Wolverhampton, pero lo hizo con balón incluido. Tanto el club como Raúl Jiménez publicaron en sus redes sociales las imágenes del delantero y el balón siendo uno en el campo y es imposible no emocionarse.

One more step on his journey 👣

😍 @Raul_Jimenez9 pic.twitter.com/nrEKPYdg4U

— Wolves (@Wolves) February 24, 2021