En Imágenes: Raúl Jiménez está de regreso en el gimnasio del Wolverhampton

A casi dos meses del choque con David Luiz, que le provocó una fractura de cráneo, el mexicano Raúl Jiménez está de regreso en el gimnasio del Wolverhampton para trabajar en el proceso para volver a las canchas.

Jiménez fue sometido a una cirugía horas después del impacto, y desde entonces ha mostrado una evolución favorable, la cual dejó tranquilos tanto a los familiares del futbolista, como al cuerpo médico de la Selección Mexicana y del Wolverhampton, aunque no hay pronóstico aún para su regreso a las canchas.

Tras casi un mes de reposo, Jiménez comenzó a realizar ejercicios de rehabilitación y poco a poco ha incrementado la carga física hasta llegar al punto actual, en el que trabaja junto a uno de los preparadores físicos del equipo.

“Paso a paso, con calma, pero siempre esforzándome y dando lo mejor de mí”, compartió el artillero en sus redes sociales.

Paso a paso, con calma pero siempre esforzándome y dando lo mejor de mi.💪🏼👍🏼🐺

.

Step by step, with calm but always giving the best of me. 💪🏼👍🏼🐺 #RJ9 #rehab #bebrave pic.twitter.com/MNIBH13qIX

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) January 29, 2021