Lo que necesitas saber: Nuevo años después, CM Punk vuelve a la empresa que lo hizo la mega estrella de la lucha libre

El mundo de la lucha libre es una locura y antes de cerrar el 2023, la WWE sorprendió a todos con el regreso de CM Punk a la empresa de Vince McMahon.

Desde 2014 que no veíamos al luchador en la WWE y es que, la relación no terminó bien entre ambas partes. Tras la salida del oriundo de Chicago, todo empeoró.

CM Punk arremetió gacho contra la WWE y la relación se fracturó más que nunca. Pero, los negocios son negocios; los fans querían al luchador de vuelta y eso significa mucho dinero para la empresa de lucha libre.

Triple H y CM Punk, una de las fotos más bizarras en la historia de la lucha libre – Foto: X (@TripleH)

CM Punk regresó en Survivor Series

El evento principal fue una lucha de WarGames entre The JudgmentDay (Finn Balor, Dominik Mysterio, Damian Priest y JD McDonagh) junto con Drew McIntyre frente a Sami Zayn, Cody Rhodes, Jey Uso, Seth Rollins y Randy Orton.

Se rumoraba que Randy Orton podría no aparecer y que CM Punk sería su reemplazo. Pero, cuando menos se esperaba, la víbora hizo su espectacular regreso.

Al finalizar la lucha, el bando de los técnicos salía de la doble jaula de acero y la arena en Chicago explotó en alegría. Sonó “Cult of Personality”, la música de CM Punk.

Nadie esperaba el regreso de la estrella de Chicago en Survivor Series – Foto: Captura de pantalla

Pocos veces se ha visto rugir a una arena como lo hizo con el increíble regreso de CM Punk. Peeeeeeeeeeeeeero, había sólo una persona enojada con la vuelta de la estrella y era Seth Rollins.

La enemistad entre Seth Rollins y el hijo pródigo de Chicago

Cuando Seth Rollins debutó en el roster principal de WWE, lo hizo como miembro de The Shield. Nacieron como una especia de ayuda a CM Punk, dentro de la historia de la empresa.

Pero, no duraron mucho trabajando juntos y terminaron siendo enemigos, por lo menos en el ring. Aunque, sin saberlo, también tendrían una disputa fuera del deporte.

Seth Rollins vs CM Punk en 2013 – Foto: Captura de pantalla

No sabemos qué lo generó o qué sucedió, lo que sí sabemos es que CM Punk es una persona bastante complicada de tratar en el vestidor y por eso se dio su salida de AEW.

Cuando el “Best in the World” volvió a AEW, en una entrevista Seth Rollins mencionó que no quería a CM Punk en WWE porque era una enfermedad para cualquier empresa.

“CM Punk aléjate de mí. Aléjate de mí cáncer. Aléjate de mí por siempre. Sí, a mí no me cae bien CM Punk, es un imbécil. Todos están como ‘oh, en realidad dijo eso’. Vamos, él es un imbécil. Se dieron cuenta allá (AEW), lo sabíamos aquí (WWE). Yo no lo quiero de regreso“, dijo el actual campeón de Raw.

Bueno, unos añitos más tarde, la WWE le jugaría una mala pasada a Seth Rollins porque le trajeron de regreso a CM Punk y su reacción al verlo no fue de alegría, sino todo lo contrario.

En videos, se puede ver a Seth Rollins bastante enojado cuando apareció la estrella de Chicago. Michael Cole y Cory Graves tratan de alejarlo, porque parecía que iría tras el recién llegado.

Eso sí, este regreso de CM Punk y una posible rivalidad con Seth Rollins podría generarle mucho dinero a la WWE, además, de a ambos luchadores. Así que, no dudamos que el enojo de Seth sea actuado y preparen algo importante entre ellos para Wrestlemania.

