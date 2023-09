Lo que necesitas saber: CM Punk es uno de los pocos que han conseguido el campeonato máximo de AEW y de WWE

Oficialmente, CM Punk es agente libre en el mundo de la lucha libre profesional. AEW decidió terminar la relación laboral que tenía con él de manera inmediata.

En otras palabras y dejando de lado la formalidad, Tony Khan, dueño de AEW, lo echo por la puerta de atrás de la empresa y sin ni tantita posibilidad de regresar a la compañía.

Así que, Phil Brooks -nombre real del luchador- tiene en sus manos su futuro y puede ir a cualquier empresa que él decida mejor para su carrera… el único problema, es que las empresas se deben interesar en él primero.

CM Punk tras un evento de AEW – Foto: Captura de pantalla

La razón del despido de CM Punk

Nadie puede negar que CM Punk es uno de los mejores luchadores del mundo, un talento uno en un millón, con habilidades de micrófono sin iguales y le podemos agregar una mentalidad ganadora como pocas.

Peeeeeeeero, también un ego incontrolable que muchas veces superó al personaje y le causó muchos problemas en las diferentes empresas donde ha estado, principalmente WWE y AEW.

CM Punk logró ser campeón en AEW – Foto: Twitter (@AEW)

Vamos a lo que nos truje chencha, que es el chismecito y CM Punk nos dio mucha tela de dónde cortar en el último evento de AEW en Wembley.

Phil Brooks volvió a pelear en vestidores

Se dice y se cuenta, que tras su pelea contra Samoa Joe en el evento All In en Londres, CM Punk tuvo un encontronazo con Jack Perry, otro de los luchadores de la empresa.

Ya había unos cuantos roces previos que tenían el ambiente tenso y la gota que derramó el vaso, fue un conato de bronca entre ambos, que no terminó ni en golpes ni nada… bendito cristo.

Jack Perry, también conocido como Jungle Boy – Foto: Getty Images

Tras este incidente, se abrió una investigación interna y se llegó a la conclusión de que CM Punk debería ser despedido y así lo hicieron después de la decisión del Comité de disciplina de AEW.

Ojo, que este no es el primer incidente de CM Punk contra otros luchadores. Hace un año, se peleó, literal, con The Young Boys y Kenny Omega, fue suspendido y no sucedió más cosas, pero esta fue la última que le soportaron al luchador.

