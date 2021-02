La razón por la que Rafa Nadal no estará en el Abierto Mexicano

El Abierto Mexicano siempre se preocupa por traer a algunos de los mejores jugadores del orbe para mantener ese atractivo para la afición y también para futuros competidores que quieran venir, pero una de estas figuras no podrá asistir al evento este 2021.

Rafa Nadal, un invitado de lujo para esta edición del Abierto Mexicano y último campeón del torneo en 2020 no podrá revalidar su título debido a su estado físico que no le permite realizar el viaje hacia nuestro país, pero no cerró la posibilidad de regresar para el siguiente año.

En un mensaje en redes sociales argumentó sobre su ausencia: “Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022!“.

La razón por la que no participará en el Abierto Mexicano es una lesión en la espalda que lo aqueja desde hace un tiempo y esta lesión es mucho más grave de lo que parece, no es un simple dolor de espalda. Esta lesión le impide correr de la misma manera, también su revés no es igual y otro de los puntos claves es que tampoco puede sacar a la que está acostumbrado.

“Mi espalda ha mejorado por primera vez desde que tuve el problema. Me ha faltado dinamismo en las piernas pero es normal y la preparación ha venido condicionada por este problema”, comentó durante el Abierto de Australia.

Novak Djokovic y el Abierto Mexicano tampoco le hubiera significado pasar a Nole, si perderá la oportunidad de acercarse un poco en puntos. Rafa Nadal se encuentra actualmente en la segunda posición del ranking de la ATP , detrás dey el Abierto Mexicano tampoco le hubiera significado pasar a Nole, si perderá la oportunidad de acercarse un poco en puntos.

¿Cuás el premio por ganar el Abierto Mexicano?

Ganar el Abierto Mexicano no sólo significa un simple trofeo más en las vitrinas de los tenistas que van a participar, ya que el premio económico es bastante importante para ellos y sobre todo, los puntos que reparte tanto para ATP y WTA que acercan a los primeros puestos del ranking.

El hecho de estar en el torneo significa una cantidad, para los hombres por estar en la primera ronda son 13,540 dólares, en la segunda ronda la cantidad incrementa a 24,470 billetes verdes. En los cuartos de final, el premio es de 48,470 dólares y en caso de llegar a las semifinales son 93,160 nada despreciables. Los finalistas tienen una ganancia de 184,640 dólares y si llegan a ganar el Abierto Mexicano son otros 367,630, además de 500 puntos.

Para la rama femenil las cantidades bajan considerables: En la primera ronda reciben 2,100 dólares, en la segunda 3,400. Para los cuartos de final un total de 6,175 y en la semifinal 11,500 dólares. Las finalistas se llevan 21,400 y pueden aumentar 43,000 más si llegan a ganar, y no sólo eso, también 280 puntos.