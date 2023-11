Lo que necesitas saber: Los últimos siete partidos de México en Copa América son dos victorias, tres empates y dos derrotas

Todavía no empieza la Copa América, de hecho, todavía falta un buen rato para que de inicio, pero la Selección Mexicana ya sufrió su primer golpe fuerte al no ser cabeza de serie… ¡Ya suéltalos!

Bueno, acá explicamos a detalle la razón por la que el “Tri” –no le digan a Alex Lora que le dijimos así– no sería cabeza de serie y es que al haber cuatro grupos para la Copa América 2024, la lógica dictaría que México no lideraría uno de esos cuatro.

¿Por qué la Selección Mexicana no sería cabeza de serie? Acá es donde la cosa se pone fatídica para y todo tiene que ver con el ranking FIFA, en el que no le ha ido nada chido al LamborJimmy.

Un ridículo de época el de la Selección Mexicana – Foto: Agencia Mexsport

La Selección Mexicana cae en el ranking FIFA y afecta a la Copa América

En caída libre, así está México en el ranking FIFA porque se siguen bajando lugar y también, los convocados por Jaime Lozano no ayudan mucho cuando están en el terreno de juego.

La Selección Mexicana es 14 en el último ranking de la FIFA y ese puesto afectaría que fuera cabeza de serie para Copa América porque hay cuatro selecciones de Conmebol y Concacaf arriba de él.

Entonces, si hay cuatro grupos para la Copa América 2024, pues las cabezas de serie serían las selecciones con mejor ranking FIFA… ahí es donde le dan en la torre a México.

Argentina lidera el ranking de selecciones, Brasil sería quinto, Uruguay subió a 11 y Estados Unidos está en 12; ellos serían las cabezas de serie para la tan ansiada copa.

¿Gigante de Concacaf? Pues Estados Unidos parece que no sólo tiene una paternidad sobre la Selección Mexicana, también ya le ganó terreno importante en el plano internacional.

Estados Unidos la piedrota en el zapato de México – Foto: Getty Images

¿Por qué es importante ser cabeza de serie?

No es que ser cabeza de serie para Copa América 2024 sea una cuestión de ego y nada más, porque en cualquier torneo del mundo, es una ayuda bastante grande.

Porque siendo líder de grupo, sabes que -en teoría- todos los que completen el grupo tendrán un nivel más bajo al tuyo y la clasificación sería mucho más sencilla.

Ahora que México podría estar en la segunda línea, tendría que enfrentar a alguna de estas selecciones, que muchas veces han sacado canas verdes y otras nos tienen de hijos.

Además, así como están las aguas con el rendimiento de la Selección Mexicana en el campo, cada vez se pone más complicado el panorama para la Copa América 2024.

Sólo queda esperar a ver cómo nos va en el sorteo y quiénes son las selecciones que enfrentarán a la Selección Mexicana, pero en una de esas, sí ayudaría que vayan prendiendo el cirio pascual.

El LamborJimmy ya tiene su primer revés en Copa América y todavía ni están clasificados todos – Foto: Agencia Mexsport

