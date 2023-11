Lo que necesitas saber: Fracasos en el Mundial Mayor varonil, porque al femenil ni fuimos. En categorías inferiores medio se avanza, pero cuando se retrocede, se bajan muchos escalones

Gerardo Torrado, la ‘Bomba’ Rodríguez o pongan el nombre que quieran en algún puesto en la Federación Mexicana de Futbol y la única constante en los últimos años con la Selección Mexicana es el fracaso.

Gestiones pasan, nombres igual y proyectos… muchos más, pero parece que nadie ha encontrado la llave para revertir la crisis en el futbol mexicano, incluso, sabiendo cuál es la problemática, como doctor que no receta lo que debería conociendo la enfermedad.

Gerardo Torrado pasó con más problemas que soluciones en la FemexFut – Foto: Agencia Mexsport

Los últimos fracasos de Selección Mexicana a todos sus niveles

México, ¿gigante de la Concacaf?

El primer gran fracaso de los últimos años llegó en la Concacaf Nations League. México perdió la final de ese torneo frente a quien está prohibido perder: Estados Unidos.

Foto: MexSport

Lo peor es que pasaron sólo un par de meses para que llegara el segundo tropiezo fatal. La Selección Mexicana perdió también la final de la Copa Oro ese año, y de nuevo ante los odiados rivales… se reafirmó la paternidad.

La cosa es que, no sólo es en CONCACAF, sino la crisis de la Selección Mexicana es Mundial o mejor dicho, de Mundial. Qatar 2022 llegó en un momento bastante complicado para Gerardo Martino.

Se sabía que el DT argentino no seguiría en el proceso tras la justa mundialista y su compromiso con el equipo dejó mucho que desear, por lo que los resultados dieron al tiempo la razón.

Fracaso brutal, porque desde Argentina 1978, no se quedaba eliminado en la fase de grupos. Empate contra Polonia (sin mostrar mucho nivel), derrota contra Argentina (te evidenciaron gacho) y victoria contra Arabia (que no alcanzó para nada).

Raúl Jiménez, parte del fracaso del ‘Tri’ en el Mundial – Foto: Getty Images

La Selección Mexicana tocó fondo en aquellos tiempos, pero fue sólo un inicio de lo que vendría, por lo menos en cuanto a rendimiento futbolístico… porque sí, se podía caer mucho más bajo.

Con bombo y platillo anunciaron cambios en la FemexFut, que ahora sí harían las cosas bien y toda la cosa. La ‘Bomba’ Rodríguez llegó a mover el avispero, pero nanai.

Jaime Lozano fue interino en ese “nuevo inicio” -porque de Diego Cocca mejor ni hablamos– y tras ganar la Copa Oro (ya sería mucho no ganarla ante el paupérrimo nivel de los rivales), se quedó al frente de la Selección Mexicana.

Por momento jugó bien, por ratitos dejó grandes sensaciones y también, uno que otro momento para el olvido. Pero, la crisis afecta seas quien seas y a México le llegó su momento.

México pasa por una profunda crisis futbolística – Foto: Agencia Mexsport

Ante Honduras y con la posibilidad de calificar a Copa América, se perdió en Tegucigalpa y no sólo se perdió, se dejó una imagen bastante pobre para ser el llamado “Gigante de la zona”.

Peeeeeeeeeeeero, de local la cosa no cambió mucho. En el Azteca, la Selección Mexicana también se vio muy mal y con polémica se llegó hasta los penales, donde el volado le ayudó a México.

El meme de México ante Honduras – Foto: Sopitas.com

No sólo es problema en Selección Mayor, las inferiores y femeniles andan por la calle de la amargura

Además de esos fracasos en la varonil Mayor, las selecciones femeniles tampoco fueron capaces de imponerse a su similar norteamericano. Tanto la femenil Sub-17 como la Sub-20 perdieron la final de sus respectivos Premundiales precisamente contra el país vecino.

De acuerdo, en todos los casos se consiguió el objetivo: calificar a dichos mundiales, así que no se pueden considerar fracasos. Pero en el caso de la varonil las formas siempre importan; y las finales femeniles ok, EU es una potencia, pero finalmente sumaron a los partidos en los que nomás no se le pudo ganar.

Foto: MexSport

Sin mundiales ni Juegos Olímpicos

Y llegamos a la parte más dolorosa. Los fracasos en este 2022 que nos dejaron sin Mundial Sub-20 en la varonil, sin Mundial Mayor Femenil, y sin Juegos Olímpicos en ambas ramas.

México cayó en Cuartos de final del Premundial Sub-20 en penales contra Guatemala, lo que nos dejó fuera también de París 2024. Semanas después se tenía la esperanza con la Femenil dado el proceso que se venía haciendo con Mónica Vergara, pero se perdió en fase de grupos contra Jamaica, Haití y sí, otra vez contra Estados Unidos.

La Selección Mexicana Femenil no asistió al Mundial – Foto: Agencia Mexsport

Y que no se nos olvide el futbol de playa y de sala

La cereza del pastel fue que aunque poco se habla de ellos, las categorías de Beach Soccer y FutSal también cuentan con representación de una Selección Nacional Mexicana. Ambos tuvieron su respectivo Mundial en 2021 y no, México no estuvo presente.

La Selección de Futbol de Playa quedó en cuarto lugar del Premundial luego de caer, mira tú, otra vez contra Estados Unidos en las semifinales. El conjunto de las barras y las estrellas calificó junto con El Salvador a ese mundial.

Por otra parte, la Selección de FutSal se quedó lejos en el Campeonato de Concacaf, tras sumar derrotas ante Surinam y Panamá. Los ‘Canaleros’ calificaron a la Copa del Mundo de Lituania 2021 junto a Guatemala, Costa Rica y sí, Estados Unidos.

Foto: Femexfut Foto: Femexfut

Como podemos ver, no es un problema aislado de alguna Selección Mexicana en particular. El problema está en todos los niveles, en todas las modalidades y hasta en todas las edades.

La Selección Mexicana vive una profunda crisis de resultados en algunas categorías y futbolística en la gran mayoría, porque ganar una Copa Oro tampoco es como para andar celebrando.

¿Cuál es el problema entonces? Pues son muchos y van desde el olvido que tienen a las categorías inferiores en Liga MX, el poco apoyo al futbol femenil (que casi es por cumplir), muchos extranjeros, nula autocritica a los malos resultados y podemos seguir y seguir… pero el problema es que nadie en FemexFut hace nada, nadita nada.

Los problemas de México son muchos, pero parece que nadie lo quiere solucionar – Foto: Getty Images

