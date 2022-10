¿Problemas en el paraíso? AEW pasó de ser una empresa que salvó las carreras de varios luchadores despedidos de WWE a ser un campo de batalla -y no en el ring- por peleas en vestidores. La última, entre el mexicano Andrade y Sammy Guevara.

Los problemas entre luchadores de AEW se están volviendo cada vez más constantes, pues recordemos que CM Punk tuvo un encontronazo con Kenny Omega y The Young Bucks hace poco más de un mes.

Desde el momento de la pelea, ninguno de los cuatro luchadores involucrados en esta pelea ha aparecido en shows de AEW, al contrario, les quitaron los cinturones de campeón a los cuatro.

Foto: Twitter (@AEW)

Pero, esta nueva pelea tiene un final un poco distinto, pues los dos involucrados encontraron caminos totalmente diferente previo al show de AEW del miércoles 5 de octubre.

Se dice y se rumora, que, tras la pelea, Andrade ‘El ídolo’ fue enviado a su casa como una especie de castigo, mientras que, Sammy Guevara tuvo una lucha estelar en el show de AEW.

Foto: Especial

Lo que se sabe de la pelea entre Andrade y Sammy Guevara antes de AEW

Todo comenzó con un mensaje en las redes sociales de Andrade, en el que mencionó que tuvo un enfrentamiento con Sammy Guevara y todo se encendió.

“Te lo dije a la cara, si tuviste un problema conmigo y no me dijiste nada. No te voy a dar una paliza porque soy un profesional, no te asustes. Cuando digo algo, digo nombres. ¡Y no tengo miedo de que me despidan! #Sammy“, ese fue el mensaje de Andrade.

Foto: Especial

Peeeeeero, ¿por qué comenzó toda esta situación? Pues de acuerdo con Andrade, Sammy entró al vestidor quejándose de que golpeaban muy duro en las luchas, por lo que el mexicano mencionó que Sheamus, The Miz y John Cena, todos pegan fuerte en el ring.

A Sammy Guevara no le gustó esta declaración del mexicano y la confrontación explotó en vestidores. Dave Meltzer informa que Andrade soltó dos golpes a Sammy.

Otros medios informan que fue sólo un golpe, el que Andrade le propinó a Sammy Guevara y que fueron separados inmediatamente. Pero, las cosas no están bien entre algunos luchadores y es más que notorio.

¿Qué pasará con este huracán llamado AEW? Porque el producto es bastante bueno, la calidad de los luchadores es increíble, pero los manejos tras vestidores, están siendo un punto bajo para la compañía.

Foto: Especial