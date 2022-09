La lucha libre es ese mundo donde dentro del ring, los luchadores, te pueden contar una historia digna de Hollywood o un capítulo de la Rosa de Guadalupe, pero, ¿qué pasa cuando la realidad supera la ficción? Bueno, pues parece que lo veremos con CM Punk y AEW.

Sí, el domingo 4 de septiembre, tuvieron su evento llamado All Out, donde CM Punk se enfrentó a Jon Moxley por el título indiscutido de AEW. Mox llegaba como campeón, pero fue Punk quien salió con el título en el hombro.

Nadie puede negar que fue una gran lucha, a la que ya nos tienen acostumbrados estos dos, peeeeeeero, incluso AEW rompió los ratings con el regreso de MJF tras la pelea por el campeonato.

Foto: Especial

La cuestión es que, la nota no se la llevó el triunfo de CM Punk ni el regreso de MJF, sino una situación después de All Out, que involucró al campeón, su entrenador y a algunos EVP (Vicepresidentes ejecutivos) que también son luchadores.

Bueno, vamos a desmenuzar esto como pollito hervido porque es un chisme de época en la lucha libre. Tras ganar el título, CM Punk se sentó junto a Tony Khan, dueño de AEW y fiel a su estilo, comentó a placer lo que quiso e hizo enojar a uno que otro en vestidores.

Foto: Especial

Las palabras de CM Punk que hicieron enojar a los Young Bucks y Kenny Omega

Tony Khan tenía un asiento en primera fila para una nueva ‘Pipebomb’ que soltaría CM Punk y el luchador se dejó ir en los comentarios contra Adam Page (a quien le quitó el título de AEW hace unos meses) y los EVP’s Matt y Nick Jackson (A.K.A. The Young Bucks) y Kenny Omega.

Primero, le tiró a su examigo, Colt Cabana, y no se guardó nada sobre esa situación, pues junto a Tony Khan aseguró que él no tenía nada que ver sobre que Cabana ya no trabajada en AEW y que todo lo que decía la prensa era chisme.

Y hablando de ese chisme, lo que viene después, es una auténtica bomba que no gustó en vestidores y fue lo siguiente: “¿Qué diablos hice para merecer que un maldito cabeza hueca tonto de mierda como ‘Hangman’ Adam Page saliera en televisión nacional e hiciera lo que hizo por su cuenta? ¿Por qué razón? ¿Qué he hecho?”, dijo CM Punk.

Foto: Especial

Adam Page, hace unas semanas realizó una promo (antes de perder el título con CM Punk) donde le tiró con todo al oriundo de Chicago y nada estaba en el guion, así que, esas palabras le dolieron a Punk y tras All Out se descargó sobre ‘Hangman’.

Ahí no acabó la cosa, porque también tuvo palabras para los EVP’s, o sea, The Young Bucks y Kenny Omega, diciendo que básicamente ellos filtraban cosas a la prensa que no son ciertas… y tras estas palabras, todo explotó.

Foto: Especial

Lo que sabemos del altercado entre CM Punk y The Young Bucks y Kenny Omega

AEW no ha emitido ningún comunicado al respecto, pero varios portales de lucha libre reportan un altercado tras las palabras de CM Punk y hasta los catorrazos llegaron, según.

The Wrestling Observer mencionó que Matt Jackson y CM Punk llegaron a los golpes, fue el campeón de AEW quien lanzó el primer golpe, pero no sólo fue eso, porque ahí comienza la locura.

Pues, Ace Steel, el entrenador de CM Punk, dice The Wrestling Observer que mordió y jaló el cabello de Kenny Omega y Nick Jackson terminó noqueado después de que Ace Steel le lanzara una silla directo al ojo.

¿Cómo terminará esta locura? Pues no sabemos, porque realmente no hay una seguridad de que esto sea real o sea parte de una historia en el wrestling, pero, los informes mencionan que la pelea en backstage fue real… ¿será que los Young Bucks por fin van a WWE tras el altercado junto a Kenny Omega o quieren quitarle emoción a Triple H y su regreso a la lucha libre?

Foto: Twitter (@AEW)