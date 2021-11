La increíble reacción de Felix Afena-Gyan al recibir el regalo que Mourinho le prometió si anotaba con la Roma

¡Lo mejor que verás hoy! Felix Afena-Gyan es una de las jóvenes promesas de la Roma y ha mostrado grandes capacidades bajo el mando de Jose Mourinho. El estratega portugués ya lo considera como jugador de tiempo completo para el primer equipo e incluso lleva su relación un poco más lejos.

La victoria de 2-0 que la ‘Loba’ consiguió ante el Genoa fue resultado directo del talento del delantero de 18 años y su doblete. Los reflectores internacionales se dirigieron hacia él y su historia, pero la mejor parte de su fin de semana llegaría en pleno lunes junto al DT.

La promesa y el regalo de Mourinho a Felix Afena-Gyan 😎

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Luigi Ferraris y se mantuvo empatado hasta la recta final. ‘The Special One’ mandó a Afena-Gyan a la cancha al minuto 74 con la esperanza de romper el cero… y así fue. 16 minutos fueron más que suficientes

Al terminar el partido contra el Genoa, el mismo Mourinho reveló el acuerdo que hizo con Felix Afena-Gyan: “Le prometí unos zapatos de 800 euros si marcaba un gol“, explicó. Para su buena o mala suerte, el atacante ghanés no solo marcó uno, sino dos tantos para mantener a la Roma en puestos europeos.

Una vez que cayeron los goles, loa aficionados se percataron de que el juvenil corrió a celebrar con ‘Mou‘. Y lo que parecía como un acto de unión entre ambos, resultó ser un recordatorio para que el timonel no olvidara su promesa: “Corrió a decirme que no se me olvidara. Mañana por la mañana, lo primero que haré será comprarle esos tenis“, afirmó el domingo 21 de noviembre por la noche.

Así que antes que cualquier otra cosa, Jose Mourinho aprovechó la mañana del lunes 22 para ir de compras y saldar cuentas con Felix Afena-Gyan. Horas después, las redes sociales se llenaron del video en el que ambos vuelven a abrazarse y llega el momento de abrir los tenis (con bailecito incluido), que por cierto costaron aproximadamente 18 mil 890 pesos mexicanos.

Con dedicatoria a su madre, Afena-Gyan se convirtió en el jugador más joven en anotar dos o más veces en un mismo partido de las 5 ligas más importantes de Europa en la temporada 2021/22. Asimismo, es el primer ghanés que anota con la Roma en la Serie A.

Y por si te perdiste el partido, acá te dejamos el doblete ganador de Afena-Gyan que le permitió estrenar: