El Real Madrid tiene una plantilla sumamente basta para darle gran rotación a su estilo de juego. Hay algunos jugadores a los que en ocasiones no mete Zidane y la afición se pregunta ‘por qué’, pues su calidad es bastante alta, pueden darle otro rostro al equipo y cuando el francés les hace caso, pasa esto. Hoy, ante la Real Sociedad, James Rodríguez y Vinicius Jr salieron de titulares, hecho que rara vez vimos en la temporada, por lo que las reacciones no se han hecho esperar.

James Rodríguez había sido uno de los ‘olvidados’ de Zinedine Zidane y es que pese a que el colombiano estuvo en ‘riesgo de salir del club’, nunca tuvo verdaderas chances de demostrarse en el campo y de ganarse un lugar, pues por más difícil que era un partido, rara vez lo consideraban.

La situación es un tanto diferente con Vinicius Jr y es que el joven brasileño se ha ganado la confianza de Zinedine Zidane aunque muchos aficionados del Real Madrid consideran que le hace falta ‘madurar’ en su juego, pues sí desborda muy bien y hace buenos regates pero a la hora de definir o dar el pase final, suele fallar.

Ahora que Zidane los incluyó a ambos en el 11 inicial sin duda causó gran revuelo, pues James Rodríguez y Vinicius Jr esperan afianzarse en el equipo consiguiendo un lugar de titulares, hecho que no será tan fácil por los grandes nombres que hay en el club pero todo es posible.

Twitter no se hizo esperar lanzaron decenas de reacciones por la aparición de James Rodríguez y Vinicius, así que aquí les dejamos las mejores en esta recopilación.

Y James que es lo que mejor hace? Porque no lo he visto. Ojalá siquiera corriera como Vinicius. Primer cambio: El que sea por James. Se acordará

Bale and Hazard on for Vinicius and James at half time

