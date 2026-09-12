Rebeca Bernal podrá sumar sus primeros minutos con el Manchester United en el partido contra Chelsea, que se juega el domingo 13 de septiembre a las 15:00 hrs (tiempo de México).

Lo que necesitas saber: Rebeca Bernal ha estado trabajando con un entrenador español para que su adaptación al Manchester United sea más rápida.

No los queremos emocionar, pero Rebeca Bernal podría hacer su debut con el Manchester United el domingo 13 de septiembre contra el Chelsea… ¡Un partidazo! La Capi ya estuvo disponible desde el primer partido de las Red Devils, pero la entrenadora Eva Olid decidió hacernos esperar por su debut.

Y por si el debut de Rebeca no fuera lo suficientemente histórico para el futbol mexicano, el partido será transmitido por FOX One y posiblemente en Tubi. Así que no hay pretexto para no verlo.

Fotografía @ManUtdWomen vía X

¿Dónde ver el Manchester United vs Chelsea femenil?

Lo único no tan chido es el horario, pero madrugas más para ir a la oficina, no te hagas. Si todo sale bien, Rebeca Bernal podrá sumar sus primeros minutos con el Manchester United en el partido contra el Chelsea, que se juega el domingo 13 de septiembre a las 05:00 hrs (tiempo de México).

Como decíamos, la transmisión estará disponible segurito por FOX One y estamos a la espera de que lo pasen en Tubi también. Corre la voz para que nadie se pierda el debut de Rebeca en Inglaterra.

Partido Fecha y hora Transmisión Manchester United vs Chelsea Domingo 13 de septiembre

05:00 hrs Tubi

FOX One

Foto: @manutdwomen (Instagram)

¿Quienes juegan en el Chelsea femenil?

El posible debut de Rebeca Bernal en el Manchester United no será un reto sencillo; al contrario, le tocará enfrentarse a varias de las mejores jugadoras del mundo.

Por ejemplo, la portería de Chelsea está a cargo de Hannah Hampton; en la defensa tienen a Lucy Bronze y Ellie Carpenter; en el mediocampo está Keira Walsh, y cuentan con delanteras como Mayra Ramírez y Lauren James.

Esperemos que Rebeca pueda sumar sus primeros minutos, tenga una gran actuación y que poco a poco se quede con un puesto en el cuadro titular. Ya sabemos la gran jugadora que es; solo es cuestión de que se adapte.