El reclamo del ‘Chelís’ a Mikel Arriola por la violencia en el Querétaro vs Atlas: “Usted tiene el poder”

El futbol mexicano vive uno de los días más tristes y grises en toda su historia. Las agresiones y los asesinatos en el Estadio Corregidora durante el Querétaro vs Atlas son muestra de la violencia en la Liga MX, así como en toda una sociedad. Y claro, personajes como Mikel Arriola tienen la obligación de dar la cara ante una problemática que supera lo deportivo.

No es ningún secreto que la primera postura de la Liga MX fue tibia y dejó mucho qué desear. Sin embargo, las palabras del presidente mantuvieron la misma tónica y se encontraron con un panel de ESPN que lo encaró por la falta de seguridad de los estadios. Asimismo, se le cuestionó por las sanciones que vendrán y se escudó en las investigaciones.

Mikel Arriola apareció en el programa ‘Futbol Picante’ para anunciar la suspensión de actividades en la Liga MX; no obstante, se limitó a un discurso que molestó a los comentaristas. Jorge Pietrasanta, Mauricio Ymay, José Luis ‘Chelís’ Sánchez y Paco Gabriel de Anda no se guardaron nada.

Particularmente el ‘Chelís’, exigió a Arriola que tome cartas en el asunto sobre lo que sucedió en Querétaro. En más de una ocasión le reclamó que él tiene el poder para cambiar el panorama del futbol mexicano y la respuesta, otra vez, fue bastante limitada.

“Vamos a investigar y sancionar los hechos, que de eso no quede duda. De ahí aprovechar con los dueños para tomar decisiones, es una gran oportunidad para poner punto final a los pseudoaficionados, a la gente que expresó su odio y criminalidad. Ten por seguro que lo vamos a hacer“, dijo el directivo.

El Chelís hablando de frente con Mikel Arriola: pic.twitter.com/iUX9DYJXwB — Martinalgui (@MartinoliCuri) March 6, 2022

¿Desafiliación? Lo que sigue para los clubes según Mikel Arriola

Ante los cuestionamientos de los presentadores, Mikel Arriola dejó varias citas que ponen en duda la relación que hay entre Liga MX, clubes y barras. Los hoy delincuentes parecen tener mayor poder que los mismos directivos dentro de los estadios y habrá que esperar para conocer las sanciones.

Sobre la identificación de los miembros de las barras: “Los clubes son los responsables de la relación con las barras y si van con antecedentes, eso agrava la responsabilidad de los involucrados. Se tiene que revisar la relación del club con la liga y del club con sus grupos de animación. Los aficionados de Querétaro también sufrieron, las familias, frente a grupos de desadaptados que serán apartados de nuestros futbol“.

¿Existe la posibilidad de desafiliar al Querétaro por lo que ocurrió vs Atlas?: “Como todo proceso, la Comisión Disciplinaria lo que hace es abrir una investigación. Se convoca a ambas partes y se deciden las sanciones, tanto el estatus jurídico del estadio como la situación de afiliación con los clubes. Ahí están las facultades y los hechos; daremos espacio para deliberar. Me queda claro por lo que he platicado es que habrá cero tolerancia“.