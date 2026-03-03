Lo que necesitas saber: Miles de sitios ofrecen ventas exclusivas, descuentos y más, aprovechando la desesperación por conseguir boletos para el Mundial 2026

¿No tuviste suerte comprando boletos del Mundial 2026? Pues aguas, porque eres susceptible de caer en ciertas estafas y sitios engañosos que ya se han detectado a unos meses de la Copa del Mundo.

Y lo eres porque claro, viendo que ya estamos a menos de 100 días para el Mundial 2026, el tiempo para conseguir entradas se agota. Esa desesperación es aprovechada por ciberdelincuentes para ofrecer boletos de último momento y torcerte gacho.

Fotografía fifa.com

Alertan por estafas en la compra de boletos del Mundial 2026

El tema no es cualquier cosa, pues de plano el Gobierno de México emitió una serie de recomendaciones para librar estafas.

“La temporada mundialista incrementa el interés por adquirir boletos para los partidos en los estadios sede, situación que es aprovechada por ciberdelincuentes al realizar sitios fraudulentos que operan mediante identidades digitales falsas, construidas con el uso de logotipos, fotografías, tipografías, paletas de colores y estilos gráficos que imitan la imagen de las páginas oficiales”.

El modus operandi es mandar correos con mensajes como “oportunidad única”, “últimos boletos disponibles” y “descuento por tiempo limitado”. Incluso colocan supuestos contadores para que veas cómo el tiempo y los boletos se agotan, así decides actuar sin pensar ni verificar que sea un sitio oficial.

Al dar clic pueden pedirte datos confidenciales o de plano ser enlaces que permiten extraer tu información directamente desde tu dispositivo. Un problema terrible.

Fotografía @FIFAWorldCup

Tips para no caer en estafas con los boletos del Mundial 2026

Por todo ello es que emitieron las mencionadas recomendaciones y acá van:

Realizar la compra y seguir los procedimientos únicamente en el portal oficial de la FIFA (www.fifa.com/tickets)

Dudar de precios demasiado bajos o urgencia por vender boletos bajo el argumento de un contratiempo.

Desconfiar de ofertas recibidas por aplicaciones de mensajería instantánea o correos electrónicos no solicitados.

No transferir dinero por depósitos o transferencias directas a particulares.

No compartir datos personales, contraseñas o códigos de verificación.

Activar alertas de movimientos en la cuenta bancaria o tarjeta para detectar cargos no reconocidos de forma inmediata.

Reportar cualquier página sospechosa, intento de fraude o cargo indebido ante las autoridades correspondientes

Miles de sitios falsos se han habilitado por el Mundial 2026

Con esos tips deberías estar tranquila o tranquilo de que no caerás en estafas, pero no podemos dejar de mencionar que en verdad abras bien los ojos porque el riesgo es muy real.

Un reporte publicado en el portal Check Point indica que tan sólo desde agosto de 2025, en internet aparecieron unos 4 mil 300 sitios apócrifos relacionados con la Copa del Mundo.

“Algunos están preparados para anunciar entradas falsificadas que nunca se materializarán, otros prometen flujos que se convertirán en malware, y otros ofrecen mercancía destinada a ser falsificada. Más preocupante aún es la evidencia de ataques sistémicos: bots posicionados para saturar las colas de entradas, modelos de precios manipulados por la demanda artificial y mercados clandestinos que suministran herramientas y métodos”, destacan.

Ojo con eso de los bots, porque aquí mismo te hablamos sobre ese tema de cómo se habría inflado intencionalmente la venta de entradas con miles de bots para simular una demanda altísima y poder poner precios exorbitantes. Esa es otra historia, aunque va de la mano con este asunto.

La creación de sitios tiene que ver con todo lo que gira alrededor del Mundial 2026: Simulan ser portales de FIFA, de la Copa del Mundo, de marcas patrocinadoras y de venta de boletos.

Y lo más increíble es que incluso se han detectado ya portales habilitados para simular ser páginas oficiales de los mundiales de 2030 y 2034, los cuales de momento están inactivos, pero los crean desde ahora justo para que no sea muy obvio que son falsos al ser de reciente creación cuando lleguen esos torneos.

Sorteo aleatorio para venta de boletos // X:@FIFAWorldCup

Más recomendaciones ante sitios falsos del Mundial 2026

En fin, por si las dudas, van más tips cortesía de Check Point para no caer en esta clase de sitios y, de nuevo, no dejar que la desesperación por boletos del Mundial 2026 te lleve a problemas nada agradables.