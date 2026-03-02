Lo que necesitas saber: Un boleto para el Estados Unidos vs Paraguay cuenta hasta 47 mil pesos mexicanos

El Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, se perfila para ser el más caro de la historia, al menos para los aficionados, quienes tendrán que soltar una buena lana por un boleto. Pese a los altos precios, el presidente de la FIFA, Giani Infantino, aseguró el 19 de febrero de 2026, que todos los boletos que se han puesto a la venta, ya se agotaron.

Sin embargo, algo raro y sospechoso sucedió seis días después, con una nueva etapa de venta que ha despertado la sospecha de que Infantino ha exagerado con sus palabras, y si bien la venta de boletos es sana para el Mundial, hay varios partidos aún con boletos disponibles para los partidos en Estados Unidos.

¿Infantino ha exagerado con la venta de boletos para el Mundial?

A inicios de febrero se comunicó a varios solicitantes de entradas que no se venderían más boletos sino hasta el mes de abril, en la “fase de última hora“, pero para sorpresa de muchos solicitantes, FIFA abrió otra ventana de venta y notificó a los solicitantes a través de correros electrónicos, lo cual ha despertado las sospechas de que en realidad no se han agotado las entradas.

Fotografía @fifamedia vía X

La venta de boletos sorpresa se llevó a cabo a partir del miércoles 25 de febrero y entre las sorpresas más significativas estaba el hecho de que no había tanto interés en el partido inaugural en Estados Unidos, entre la selección local y Paraguay, en el SoFi Stadium.

“La venta inesperada fue, sospechan algunos expertos, la evidencia más clara hasta el momento de que la FIFA quizás ha exagerado la demanda de algunos partidos de la Copa Mundial, o, más bien, que ha excluido a segmentos de esa demanda”, publicó The Athletic.

Durante el Mundial se van a disputar 104 partidos, para los cuales se podrían a la venta siete millones de entradas. Según Infantino, todos los estadios tendrían tribunas llenas al haber recibido más de 508 millones de solicitudes desde el sorteo aleatorio.

The Athletic indica que muchas de estas solicitudes podrían ser bots para generar una alta demanda, lo cual encarece el precio de los boletos (la ley de oferta y demanda), de otro modo es difícil entender lo que sucedió con esta venta sorpresa de febrero.

Fotografía @fifamedia vía X

Poco interés en el juego inaugural de Estados Unidos ante precios elevados

El medio antes citado ejemplifica el caso con el partido inaugural en Estados Unidos, que se llevará a cabo el 12 de junio, contra Paraguay. La selección local ya vendió todas las entradas para sus otros dos partidos, pero en el caso del primer juego no hubo tanto éxito.

Para el Mundial los boletos se clasifican en cuatro categorías, de las cuales la 3 y 4 son las más baratas, pero los precios suben conforme pasa el tiempo, como en los festivales de musica, que suele aplicar varias fases de venta.

Para el Estados Unidos vs Paraguay, la venta de febrero exhibió alta disponibilidad de entradas de categorías 1 y 2 con el mismo precio de fases anteriores. Es decir, no le subieron el precio, el cual está en 2,735 dólares (más de 47 mil pesos mexicanos) y mil 970 (poco más de 34 mil pesos).

Foto tomada de la cuenta oficial “SoFi Stadium” (Facebook)

Esto demuestra que los aficionados no están dispuestos a soltar tanto billete y han preferido los otros dos partidos de la fase de grupos, los cuales te permiten comprar tres boletos con la misma cantidad de dinero.

También se encontraron muchas entradas disponibles en la categoría 1 y 2 para los partidos Uruguay vs Cabo Verde, Jordania vs Argelia, Croacia vs Ghana y Túnez vs Países Bajos.

Barry Kahn, un ex ejecutivo de venta boletaje y de los primeros en involucrarse en la dinámica de precios dinámicos en eventos deportivos en Estados Unidos, aseguró que en FIFA “tienen mucho inventario que necesitan mover”.

“Cuando tienes una organización que anunció un plan, como lo hizo la FIFA, y te desvías de ese plan, claramente algo anda mal”.

¿Todavía hay boletos para los juegos de México en el Mundial?

Lamentablemente los juegos de México no estuvieron disponibles durante esa venta sorpresa de febrero, lo cual es un indicativo de que realmente no hay boletos disponibles. Tampoco se abrieron opciones para comprar boletos para partidos de Inglaterra y Argentina; tampoco para la final ni las semifinales.