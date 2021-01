¡Grande, Saúl! ‘Canelo’ Álvarez apoya a niño que pedía ayuda para trasplante de pulmón

Es muy probable que hayas visto en redes sociales el video de David Antolín, un joven de 17 años que se hizo viral después de que se difundiera un video en el que pide ayuda para llevar a cabo un trasplante de pulmón.

David padece fibrosis quística, un enfermedad hereditaria que provoca la secreción de mucosa, la cual se acumula en vías respiratorias y páncreas. En el video, David asegura explica que tras sufrir una crisis, el trasplante de pulmón es urgente, por lo que pidió ayuda económica.

El apoyo del ‘Canelo’ Álvarez

El video llegó al boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien no sólo visitó a David, sino que realizó una donación, aunque la cantidad de dinero no se ha dado a conocer.

“Ya todos conocen la historia de David, agradecerle a todos los que han apoyado y han donado para poder operar a David, yo voy a poner mi granito de arena también que se le cumpla el milagro”, indicó el boxeador tapatío.

El milagro de David está por cumplirse

Álvarez explicó que David viajará a Arizona, Estados Unidos, donde se le realizará el trasplante de pulmón, pero recalcó que hay más niños y jóvenes que se encuentran en una situación complicada de salud.

“Si todas las personas que vieron ese video hubieran puesto 50 centavos, ya le hubieran cumplido el milagro a David. Hoy estamos cumpliendo el milagro de David pero hay muchos niños más que necesitan de nosotros… No se trata de tener o no tener, el objetivo de este video es para decir que tú también puedes apoyar, también puedes hacer milagros, que no esperemos a que alguien más lo haga por nosotros”, indicó el púgil.

‘Canelo’ se ha caracterizado por involucrarse en actos de beneficencia, sobre todo con niños. En julio de 2020 realizó una donación a Asociación Nariz Roja para la compra de medicamentos para niños con cáncer, luego de que la asociación hiciera un llamado ante la escasez de medicamentos a través de una campaña.