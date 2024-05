Lo que necesitas saber: En el 2022, Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, confirmó que el equipo contrató a 50 empleados de Mercedes.

La salida de Adrian Newey de Red Bull es el tema de conversación entre todos, pues para muchos equipos marca el comienzo de la caída de los ‘Toros’. Es más, Toto Wolff y Zak Brown aseguraron que durante el fin de semana del Gran Premio de Miami recibieron varios curriculums procedentes de la fabrica de Milton Keynes.

Y esas declaraciones no le gustaron nada a Christian Horner que le recordó a Toto que su equipo ha contratado a un total de 220 empleados procedentes de Mercedes en los últimos años. Así que un par de salidas no le preocupan.

Adrian Newey dirá adiós a Red Bull / Fotografía Getty Images

Red Bull se cae a pedazos, según Brown y Wolff

Toto Wolff de Mercedes y Zak Brown de McLaren están muy optimistas por el futuro, según ellos, porque Red Bull no será nada sin Adrián Newey. Es más, con su salida ha comenzado a desmoronarse el equipo desde adentro.

De acuerdo con ambos, varios empleados de los ‘Toros’ ya andan buscando jale en otro equipo; “Probablemente sea la primera ficha de dominó que cae (refiriéndose a Newey). Mi opinión es que no es la última, basándome en los currículums que están volando por ahí“ dijo el CEO del Team Papaya

Wolff confirmó, que también Mercedes recibió varios CV’s de todo tipo de puestos, “Zak tiene toda la razón. Estamos viendo CV de Red Bull en todos los niveles”, algo que podría impactar duramente a Horner y compañía.

Zak Brown, Toto Wolff y Christian Horner en conferencia – Foto: Getty Images

Y es que desde el 2021 que Red Bull comenzó a ganar carreras de forma más frecuente hasta dominar ambos campeonatos no le ha dejado nada al resto de los equipos, es más, ni las vueltas rápidas que se lleva Max Verstappen.

Red Bull se ha llevado a 220 empleados de Mercedes

Después de las declaraciones de Zak y Toto, Christian Horner no se quedó callado. Aprovechó para recordarle a Wolff que desde hace varios años Red Bull se ha llevado a 220 empleados de Mercedes. Lo que explicaría el bajón de rendimiento que ha tenido el equipo.

Y no solo eso, los ex Mercedes se han dedicado a trabajar en la Unidad de Potencia de Red Bull, así que no fueron bajas cualquieras. “Por supuesto que siempre va a haber movimientos entre equipos. No sé cuánta gente ha contratado McLaren este año. Nos hemos llevado a 220 personas de Mercedes. 220 de HPP (Mercedes AMG High Performance Powertrains) a Red Bull“.

Christian Horner sobre su relación con Toto Wolff / Reuters

Horner le volvió a recordar la realidad a Toto, quien en lugar de andarse preocupando en las salidas de Red Bull debería centrarse en evitar que sus empleados se vayan; “Así que cuando hablamos de perder gente, yo estaría más preocupado por las 220 personas, que por uno o dos currículums”.

Algo similar a lo que le dijo hace unas semanas sobre sus intenciones de ‘robarse’ a Max, pero a quien no le puede ofrecer un auto competitivo. Ya que Mercedes no ha logrado ni superar a McLaren, equipo al que le suministran el motor.

Por ahora y después de tantos dimes y diretes, Horner se mantiene confiado en la solvencia del equipo y que las ausencias no acabaran con su dominio; “Los dos candidatos implicados hablan mucho. No me voy a dejar llevar por un ‘ojo por ojo’. Me centraría más en los problemas que tiene Toto. No tengo ninguna preocupación por la fuerza y la profundidad de Red Bull”.

Pero lo importante es su opinión ¿Red Bull se caerá sin Adrian Newey? ¿Max Verstappen se irá a Mercedes? ¿Cuál será el futuro de Newey?

Te puede interesar