Red Bull no solo ganó e hizo el 1-2 en el Gran Premio de Bahréin, sino que borró de la pista a cualquier otro piloto, lo cual ha despertado preocupación y hasta desánimo en otras escuderías al ver que están muy lejos del rendimiento del RB19 de Max Verstappen y Checo Pérez.

Para la temporada 2023 muchos esperábamos una competencia cerrada de seis autos, los Red Bull, Mercedes y los Ferrari, además del Aston Martin de Fernando Alonso, sin embargo, Red Bull ha sido mucha pieza y el desarrollo de las otras escuderías ha quedado lejos de las expectativas.

Max Verstappen ganó la carrera con poco más de 11 segundos de ventaja sobre Checo Pérez, y más de medio minuto sobre el tercer lugar, que fue Fernando Alonso. Mercedes quedó a casi un minuto del tiempo de Max, así que de verdad esta fue una paliza.

Tras el Gran Premio de Bahréin, los equipos tendrán casi dos semanas antes de la siguiente carrera, en Arabia, tiempo en el que varias escuderías podrán realizar ajustes para tratar de compensar o reducir la diferencia con Red Bull, aunque los verdaderos cambios en cuanto rendimiento los podremos ver después del Gran Premio de Australia, pues después de esta carrera habrá tres semanas de receso para nosotros, los aficionados, pero en realidad será un lapso de mucho trabajo para ingenieros para realizar pruebas.

Toto Wolff replantea el diseño de su auto en Fórmula 1/ Getty Images

Mercedes replantea el diseño de su auto para competir contra Red Bull

Por lo pronto, Mercedes es el equipo más preocupado y todo apunta a que se apoyarán en el desarrollo de Aston Martin, equipo del cual son proveedores de unidad de potencia y donde trabaja Dan Fallows, quien fue jefe de aerodinámica en Red Bull.

Toto Wolff aceptó que el equipo se plantea cambiar el concepto del W14: “Siendo totalmente realistas, el coche necesita muchos cambios… Con nosotros, todo está mal. Tal vez el ritmo de una sola vuelta todavía era bueno, pero en la carrera, vimos las consecuencias y, para decirlo sin rodeos, nos faltaba carga aerodinámica. Cuando te falta carga aerodinámica, los neumáticos se deslizan, entonces éstos retroceden”, indico el director de Mercedes.

Lewis Hamilton y George Russell se quedaron a casi un minuto de distancia del tiempo que marcó Max Verstappen con Red Bull

En el mismo tono de decepción, frustración y preocupación se mostró Andrew Shovlin, director de ingeniería de Mercedes, y es que el equipo alemán se vio superado no sólo por Red Bull, sino por Ferrari y Aston Martin.

“Fue un domingo muy difícil; la diferencia con Red Bull es enorme y también tenemos a Aston Martin y Ferrari por delante. Claramente, tenemos mucho trabajo por delante y tenemos que volver atrás y elaborar un plan para tratar de encontrar mejoras”, mencionó.

Ferrari, el que más se acercó a Red Bull, pero no en ritmo de carrera

El equipo que más batalla le dio a Red Bull fue Ferrari, pero nada más en la sesión de calificación. Leclerc peleó con Max Verstappen por la pole position, pero finalmente las fallas en el auto lo obligaron a abandonar la sesión y sus tiempos fueron superados por Checo, quien largó desde la segunda posición.

El propio Leclerc le ganó a Checo en la largada de la carrera, pero después de la primera parada del mexicano en pits, Leclerc fue pan comido para Chequito, quien llegó a la meta con una diferencia de más de 20 segundos sobre Fernando Alonso, que en Fórmula 1 es un mundo. Esto no ayuda precisamente en la confianza de Ferrari y de Leclerc, pues en ritmo de carrera fueron superados con una mano en la cintura, además de que siguen batallando con la fiabilidad del auto, el cual abandonó en la vuelta 41.

Ferrari se quedó lejos de las expectativas / Sopitas.com

“Red Bull parece haber encontrado algo realmente grande en su ritmo de carrera. En términos de ritmo de calificación son bastante similares a nosotros, o al menos logramos extraer el tiempo de vuelta. Pero luego llegamos a la carrera y somos un segundo más lentos en cada vuelta, lo cual es una diferencia enorme”, dijo el monegasco.

Red Bull va a ganar todas las carreras: George Russell

La amplia superioridad del RB19 sobre los demás autos ha bajado las expectativas de otros pilotos, como el caso de George Russell, quien al ver el rendimiento de los Red Bull y lo limitado que es el Mercedes, aseguró que tanto Checo como Verstappen se repartirían todos los triunfos de la actual temporada.

“No creo que nadie vaya a pelear con ellos este año, deberían ganar todas las carreras de esta temporada. Con el rendimiento que han tenido, no veo a nadie desafiando… pueden hacer lo que quieran. Es posible que no obtengan la pole porque Ferrari es muy competitivo en la clasificación, pero cuando se trata de ritmo de carrera, creo que están en una posición muy fuerte“, dijo el británico.

George Russell no ve competencia para Red Bull / Getty Images

¿Por qué el RB19 de Red Bull es tan superior?

Esa pregunta la puede responder de una manera detallada Adrian Newey, quien diseñó este “monstruo”, sin embargo evidentemente no lo hará, pues sería revelar sus secretos, con los cuales le facilitaría toda la chamba al resto de las escuderías.

Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el rendimiento aerodinámico del auto de Checo y Verstappen, que va desde el propio diseño. El principal factor que llamó la atención en la presentación del RB19 es el diseño de los pontones, que a diferencia de casi todos los equipos, lucen más elevados. McLaren y Aston Martin también tienen un diseño similar, pero el ritmo de carrera es abismal, por lo cual también se tiene que destacar el motor honda.

El RB19 de Red Bull robó cámara en la primera carrera de Fórmula 1 / Getty Images

Con el paso del tiempo tendremos más pistas sobre lo que hace diferente al RB19 al resto de los autos y cómo es que puede marcar tanta diferencia, por lo pronto que a nadie sorprenda si surgen teorías de alguna actuación ilegal por parte de Red Bull y el rendimiento de su monoplaza.