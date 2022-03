¡Puro espectaculo! Regresan los shootouts tras los empates en la MLS Next Pro

El futbol de Estados Unidos está creciendo a pasos agigantados, en los 90’s no se pensaba que podían tener una liga competitiva y años después lo consiguieron. En el 2021, presentaron un proyecto llamado MLS Next Pro y es básicamente una desarrolladora de talento.

La MLS Next Pro funcionará como una especie de segunda división a la MLS y el objetivo principal es desarrollar talento joven para nutrir a liga profesional y a la Selección de Estados Unidos, algo que les ha ayudado a crecer futbolísticamente.

Pero esta nueva MLS Next Pro, que debuta oficialmente el 25 de marzo, tendrá una particularidad para definir a los ganadores de los partidos, en caso de que haya empate, porque curiosamente eliminarán la igualada al final de los partidos.

O ganas o pierdes, casi casi será así en la MLS Next Pro. Sí hay empate al final de los 90 minutos, pero no hay empate. ¿Cómo se resolvería la victoria de un partido? Y no, no serán los penales los que sean la manera en que se defina al ganador, sino algo más divertido.

Sin más rollo y sin preámbulo, la MLS Next Pro trae de regreso los shootouts, aquellos que divirtieron a la gente en los inicios de la MLS y que los jóvenes que ven videos -y no jugaron en una cancha de futbol rápido- se asombran de esos curiosos cobros.

El regreso de los shootout en la MLS Next Pro

“Pensamos en formas creativas que pueden involucrar a los fanáticos y cuando ocurre el shootput, es una de las partes más emocionantes de un partido. Al mismo tiempo, también hay una especie de aspecto de desarrollo de jugadores“, declaraciones tomadas de ESPN de Ali Curtis, vicepresidente de la liga.

Peeeeeeeero, a diferencia de lo que hizo la MLS en sus inicios, la MLS Next Pro implementará el shootout de manera diferente. Pues en los inicios de la liga estadounidense se hacía el shootout desde 35 yardas de la portería, o sea, a casi 32 metros.

La cosa es que, el empate como tal no se eliminaría, porque si los equipos empatan al final de los 90 minutos cada equipo recibirá un punto, como se hace en todo el futbol, pero habrá shootouts para otorgar más lospuntos a los clubes.

Habrá cinco rondas de shootouts con tiradores alternos de cada equipo, como unos penales pero en shootout y el ganador de esta tanda recibirá un punto adicional.