La emotiva protesta, el regreso de Pizarro y el otro mexicano: Lo que dejó el regreso de la MLS

El 8 de marzo fue el día en el que se disputó el último partido de la MLS, antes de entrar a un receso indefinido. Sin embargo, tras una espera de 122 días, el futbol estadounidense regresó, aunque con un formato corto y un nombre para un torneo especial: ‘MLS is Back’.

Los equipos de la liga se han reunido en la burbuja de las instalaciones de Disney, en Orlando, y donde los equipos que peleen por el título permanecerán durante poco más de un mes, mientras que los primeros eliminados se irán en dos semanas.

Protestas

Antes de que se pusiera en movimiento el balón, los jugadores se unieron a las protestas contra el racismo. Cabe recordar que en semanas pasadas, diferentes ciudades de Estados Unidos realizaron protestas por los abusos de la policía, tras la muerte de George Floyd. Ante este contexto social era de esperarse una manifestación de esta naturaleza.

La protesta no duró un minuto, como se ha hecho en otras ligas, sino que se extendió por ocho minutos y 46 segundos, que fue el tiempo que Floyd fue sometido por los policías de Minneapolis.

El primer partido

El balón volvió a rodar en las canchas, aunque sin público, pues el torneo se disputará a puerta cerrada, algo a lo que nos hemos acostumbrado de alguna manera en las últimas semanas. Inter Miami y Orlando City fueron los equipos que pusieron en marcha la reanudación del futbol de Estados Unidos.

Tras un primer tiempo sin goles, el Inter Miami se puso adelante, sin embargo, Orlando le dio vuelta al marcador de manera dolorosa, pues en el séptimo minuto del tiempo agregado, Nani convirtió el segundo tanto del Orlando.

Mexicanos en acción

Los focos están sobre Pizarro al ser el jugador emblema del equipo y por su trayectoria en México con Pachuca, Chivas y Monterrey, además de ser un frecuente convocado a la Selección Mexicana, sin embargo, Pizarro no es el único mexa en Miami, pues Víctor Ulloa le hace compañía.

Ambos mexicanos arrancaron como titulares y se combinaron en algunas ocasiones en el medio campo. Mientras que Pizarro es un jugador de corte ofensivo, Ulloa (en la imagen) se desempeña como un elemento de recuperación.

Pizarro trató de mover los hilos de su equipo, sin embargo, no encontró los espacios que lo hacen peligroso, sin embargo dejó claro que es pilar del equipo.

Lo que sigue

Tras la inauguración del torneo especial de la MLS, el calendario continúa con su curso, así que te dejamos el resto de partidos de esta semana.

Jueves

New York City vs Philadelphia Union (8:00)

Montreal Impact vs New England Revolution (19:00)

Viernes

Seattle Sounders vs San José (20:00)

Sábado

Atlanta United vs New York Red Bulls (19:00)

Cincinnati vs Columbus Crew (21:30)

Domingo

Toronto vs DC United (8:00)

Kansas City vs Minnesota (19:00)

Real Salt Lake vs Colorado Rapids (21:30)