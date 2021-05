¿Qué implica la reintegración a la UEFA de los clubes que renunciaron a la Superliga?

¡El escándalo no ha terminado! Mientras Florentino Pérez mantiene la esperanza de poner en marcha sus ideas, se anunció con bombo y platillo la reintegración a la UEFA de los clubes que fundaron la Superliga Europea.

9 de las 12 instituciones implicadas renunciaron al controversial torneo pocos días después de su creación, pues hubo fuertes protestas protagonizadas por aficionados que rechazaron la idea desde el primer momento.

Anteriormente, el órgano rector del futbol europeo ya había afirmado que los equipos que intentaran crear la Superliga quedarían fuera de competencias continentales como la Champions League o Ligas locales, como la Premier League, la Serie A y La Liga.

“Los 9 reconocen que el proyecto de la Superliga fue un error; piden disculpas a los aficionados, a las federaciones nacionales, a las ligas nacionales, a los demás clubes europeos y a la UEFA. También han reconocido que el proyecto no habría sido autorizado por los Estatutos y Reglamentos de la UEFA“, se explicó en un comunicado.

Esta postura incumbe a 6 clubes ingleses, 2 italianos y un español: Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Inter de Milán, AC Milan y Atlético de Madrid.

Si bien es cierto que nunca fueron apartados del organismo, esta reintegración a la UEFA implica que los clubes tendrán que apegarse a una serie de medidas y compromisos que van desde las palabras, hasta lo económico.

Para empezar, cada equipo acepta todos los Estatutos de la UEFA, así como su compromiso con las competencias a las que clasifique deportivamente. Se reincorporará a la Asociación Europea de Clubes, única organización reconocida por la UEFA.

La parte monetaria se maneja como una donación: 15 millones de euros por cada club, que se utilizarán a favor del futbol infantil y juvenil, tomando en cuenta al Reino Unido. Asimismo, los equipos están sujetos a la retención del 5 por ciento de los ingresos que iban a recibir durante la temporada 2020/21.

UEFA has approved reintegration measures for nine clubs involved in the so-called ‘Super League’.

The matter of the other clubs involved in the so-called “Super League” will be referred to UEFA disciplinary bodies.

Full story: ⬇️

— UEFA (@UEFA) May 7, 2021