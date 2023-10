Lo que necesitas saber: Barcelona, Real Madrid, Manchester City y Bayern Munich mantienen el paso perfecto al momento

Se fue la segunda jornada de Champions League y hay grupos que ya van tomando forma de cara a las clasificaciones en la ronda eliminatoria.

Este 3 de octubre vimos a un imponente Real Madrid sobreponerse en Nápoles, pero ya se divirtieron los niños y ahora les toca a los adultos -y no nos referimos al Barcelona-.

El campeón vigente entró en escena contra un viejo conocido de la temporada pasada, el RB Leipzig y en su visita a Alemania, las cosas no fueron tan buenas como Pep esperaba.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City – Foto: X (@ManCity)

Los highlights de la segunda jornada de Champions League

ZZZZZZZZZZ… en el Signal Iduna Park

Se podría pensar que con las plantillas que tiene el Borussia Dortmund y el AC Milán, sería suficiente para tener un buen partido de Champions League, pero nah.

Pero, a veces ni eso alcanza. Poquitos disparos a puerta y eso se traduce a contadas emociones. El Dortmund fue el que peor salió de este empate, porque está en último lugar del grupo de la muerte.

Newcastle y el repaso al PSG

10 años tuvieron que pasar para que el Newcastle regresara a la Champions League y en su primer partido como local, no decepcionó a ninguno de sus fanáticos.

Le dio una repasada al PSG de Mbappé, Que trataron de meter las manos, pero ni tiempo les dio. Las Urracas fueron mucho equipo y liquidaron a los parisinos muy temprano en el partido.

La Lazio se pone a trabajar en el tiempo de compensación

Los de la capital italiana tienen cuatro puntos en su grupo y aunque el partido dura 90 minutos y un poco más, la Lazio tiene esos cuatro puntos en los últimos minutos del partido.

Ante el Atlético de Madrid, el portero fue el factor que hizo el gol para empatar en el Olímpico de Roma y ante el Celtic en Escocia, Pedrito fue el héroe que le dio el triunfo a su equipo.

De última hora rescata el Estrella Roja en Belgrado

En un grupo donde cualquier descalabro te puede mandar a tu casa porque tienes al ManCity y Leipzig, el partido en Belgrado era uno de los más importantes para estos dos equipos.

Lamentablemente para el Young Boys, las cosas no le salieron de nada. Como dijera el Perro Bermúdez, la tenían, era suya y la dejaron ir… porque en los últimos minutos, el Estrella Roja rescato un puntito.

Cerca de una victoria importante para Young Boys, se van con las manos semi vacías – Foto: Getty Images

Ferran Torres es el héroe de Barcelona

De aquellas temporadas donde el Porto competía muy a gusto en la Champions League y les sacaba uno que otro susto a los grandes, de eso, parece que nada queda.

Barcelona visitó Do Dragao y con lo justo se llevó la victoria, porque tampoco es aquel club del Tiki-Taka, hasta Ferran Torres se dio el lujo de marcar su golecito para el triunfo.

La ‘Araña’ al rescate de Nueva York… y del Manchester City en Champions League

El primer año de Haaland fue espectacular, pero todo parece indicar que los equipos han encontrado el modo de detener al androide noruego en esta 2023-2024.

Pero, no contaban con al astucia de Pep Guardiola, que cuando no aparece Haaland, tiene un as bajo la manga llamado Julián Álvarez y le está sacando las papas del fuego en Champions League.

Equipo Resultado Equipo Royal Antwerp 2-3 Shakhtar Atlético de Madrid 3-2 Feyenoord Borussia Dortmund 0-0 AC Milan Celtic 1-2 Lazio Estrella Roja 2-2 Young Boys Newcastle 3-1 PSG Porto 0-1 Barcelona RB Leipzig 1-3 Manchester City

