¿Por qué es importante el fichaje de Pedro Rodríguez por la Lazio?

Pedro cambió de aires en Italia, dejó a la Roma y se fue a la Lazio, parecería un cambio que no tiene mucho impacto en el mundo del futbol, pues ‘Pedrito’ ya no es aquel que desplegó su máximo talento en el Barcelona, peeeero aunque no lo parezca, el fichaje tiene más importancia de la que parece.

Para los que no conocen mucho de rivalidades en el futbol, uno de los clásicos de ciudades más importantes en el mundo es el Lazio vs Roma, no sólo comparten la capital italiana sino una larga enemistad que data de los tiempos de Benito Mussollini.

Sí, Benito Mussollini. Pues el personaje quiso competir en contra de los equipos más fuertes de Italia allá por la década de los 20’s e intentó que todos los equipos, eran 4, de la capital se unieran para hacerles frente. De esta unión nació la Roma, pero había un problema, uno de los 4 equipos no se unió, era la Lazio.

Roma quedó dividida en 2 equipos, pero sería 2 años después, en 1929, que la rivalidad comenzaría de verdad, pues el primer enfrentamiento se lo llevó el equipo de reciente creación. Algo que haría que los aficionados de la Lazio nunca olvidaran la primera derrota.

Desafortunadamente no todo queda en el campo de juego, pues los duelos entre Roma y Lazio, tintes políticos envuelven este enfrentamiento. Los aficionados de la Lazio -aunque no todos- están más identificados con la extrema derecha, mientras que los de la Roma con una ideología de izquierda.

La rivalidad ha tenido algunos hechos lamentables y otros no tanto

Desde situaciones que incluyen a Ana Frank y un saludo fascista, son sólo algunos de los hechos que han sucedido en el ‘Derby della Capitale’. Los ultras -como se les conoce a los fanáticos extremos- de la Lazio utilizaron a Ana Frank para insultar a los de la Roma.

Todos conocemos la historia de Ana Frank, así que fue un lamentable usar la imagen de la histórica niña, pero con la playera de la Roma, con una leyenda que dejó mucho que desear: “Ana Frank anima a la Roma“. Algo que no se vio bien en Italia, condenaron este hecho de racismo.

Otro de los episodios que quedarán grabados -aunque para mal- fue el de Paolo Di Canio, quien, siendo jugador de la Lazio, hizo un gol ante la Roma y fue a celebrar con el típico insulto fascista junto a los aficionados de la Lazio.

Pero no todos los recuerdos son malos, también existen esos que nadie olvidará, bueno, posiblemente los de la Lazio no lo quieran recordar. La icónica celebración de Totti de la selfie, fue en un ‘Derby della Capitale’, el emblema de la Roma marcó 2 goles para empatar el partido y dicha selfie se convirtió en leyenda.

Los jugadores que han estado en ambos equipos

Contando a Pedro, son 11 los jugadores que han estado en ambos equipos, a pesar de la rivalidad histórica entre ambos equipos, pero sólo algunos han ido directamente de un club a otro, tal como lo está haciendo el español para la temporada 2021-2022.

Luigi Ziroli, Carlo Gialli, Liorello Manfredonia, Angelo Peruzzi, Roberto Muzzi, Sinisa Mihajlovic y Diego Frurer son algunos de los jugadores que han vestido ambas camisetas. Pero no fueron directamente traspasos entre equipos, en diferentes etapas de sus carreras, estuvieron en estos clubes.

Attilo Ferraris, Arne Selmosson y Franco Cordova fueron los únicos que cambiaron de equipo directamente entre acérrimos rivales -algo que seguramente no gustó entre los fanáticos-, y que Pedro Rodríguez volvió a hacer en el 2021.