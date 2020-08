El Arsenal quiere volver a un sitio que le pertenece por derecho y que dejó libre hace un tiempo: el de la grandeza. Han pasado por malas temporadas, los títulos eran cada vez más escasos y ya no representaban gran peligro, pero ahora, luego de ganar la Community Shield, reafirman que están en un gran momento donde pueden ser aquel equipo ‘invencible’.

La escuadra de Mikel Arteta doblegó al Liverpool en el duelo decisivo por la Community Shield, ganando ya su segundo trofeo en menos de un mes y reafirmando que quieren ser un equipo temido en Inglaterra, por lo que de seguir con este paso y sumando a un par de elementos, podríamos tener una lucha muy interesante dentro de la Premier League.

Corría el minuto 12 del encuentro cuando el Arsenal armó una gran jugada. Aubameyang recibió el balón casi solo por la banda izquierda y el delantero hizo un gran movimiento; dio un paso al centro, se acomodó, lanzó un bombazo cruzado y así marcó el 1-0.

El delantero nacido en Gabón festejó como ‘Black Panther’, rindiendo un homenaje a Chadwick Boseman, actor que interpretó a este personaje y que murió la noche de este viernes.

Al minuto 73 del encuentro, Minamino anotó el gol del empate y el juego se puso 1-1, teniendo que ir a la tanda de penales para definir todo desde los 11 pasos.

Minamino has scored his first ever Liverpool goal – and what a game to do it in 😍pic.twitter.com/MhpL7OfK8F

— Goal (@goal) August 29, 2020