Lo que necesitas saber: Brandon Moreno lleva dos derrotas y un empate peleando en la CDMX para UFC

La Arena Ciudad de México se convirtió en un auténtico coliseo, porque los golpes, patadas, sometimientos y sangre no faltaron para el UFC México con Brandon Moreno como protagonista.

Fueron puros batallones, así que, los fanáticos asistentes se fueron más que contentos y valió cada peso que pagaron para estar en uno de los mejores eventos de artes marciales mixtas.

Así lució el recinto con UFC México – Foto: X (@fanaticosMMAGT)

Eso sí, fue una noche agridulce para los mexicanos, porque no todos ganaron y lucieron brillantes, a algunos no les fue tan bien, pero no hay que minimizarlos porque se enfrentaron a la élite de la MMA.

Lo único malo es que la violencia en la jaula, se trasladó hacia las gradas del recinto y unos cuantos aficionados también pelearon entre los aficionados.

Las peleas de los mexicanos en UFC México

Preliminares

El primero en aparecer en escena fue Victor Altamirano, que tuvo una prueba complicada contra Felipe Dos Santos. Fue una pelea complicada, que terminó siendo para el brasileño, aunque la decisión fue un tanto polémica porque el mexa dominó por momentos.

Luis Ronaldo Rodríguez consiguió imponerse en su debut en la UFC y consiguió la victoria contra Denys Bondar, con una actuación increíble en la loca de UFC México.

Posteriormente, Edgar Chairez tuvo broncas con la báscula, pero en el octágono las cosas fueron diferentes. A un brasileño, lo acabó con una maestría de jiu-jitsu brasileño y un triángulo perfecto para la victoria.

"No hay nadie como un mexicano" ?? – Edgar Chairez #UFCMexico pic.twitter.com/r5TCNA9Sf3 — UFC Español (@UFCEspanol) February 25, 2024

Después tuvimos una de las batallas de la noche, Jesús Aguilar llegó valentonado y el brasileño Mendonca no se dejó en ningún momento, pero el mexa se impuso en decisión dividida.

La primera derrota mexicana llegó en la última de las preliminares de UFC México, Cristian Quiñones fue sometido por Barcelos en el último round de la batalla.

Christian no pudo llevarle una victoria a la familia Quiñones, emblemática en las MMA mexicanas – Foto: Captura de pantalla

La cartelera principal

Para festejar a lo grande, necesitan volver a prender a la gente y Manuel Torres se encargó de poner a la gente a tono para las peleas principales de la noche, porque rindió al escocés Duncan.

Sam Hughes se enfrentó a Yazmin Jauregui y le aguantó tres rounds a la mexicana recibiendo centenares de golpes. La mexicana se llevó el triunfo por decisión unánime.

Lamentable situación para Raúl Rosas Jr. – Foto: Sopitas.com

Después fue el turno de Daniel Zellhuber, que machacó, machacó y turbo machacó al argentino Prado. Le destrozó el ojo derecho al del cono sur, pero nunca se rindió y llegó a la definición, que fue para el mexa.

‘Pantera’ Rodríguez salió muy idem al octágono y estuvo cerca de terminar a Brian Ortega en el primer round, pero no fue lo suficientemente contundente para acabarlo.

Y dejar vivo a alguien como Ortega, que es experto en la pelea de suelo, lo pagó caro. El mexicano cayó en las garras de T-City y no salió, se tuvo que rendir con un estrangulamiento.

La pelea estelar de UFC México con Brandon Moreno

Se prometía una pelea de época entre Brandon Moreno y Royval, y entregaron todo lo que tenían en su tanque. Fueron varios rounds de golpes de ida y vuelta.

Royval sufrió desde el primer round con un problema en su pierna izquierda, gracias a que Brandon Moreno defendió de buena manera una patada a las piernas.

Después, el mexicano dominó el inicio -aunque no por mucho- la pelea, algo que no le ayudó a sumar puntos para la decisión. Lamentablemente, no pudo terminar a Royval, que con corazón empujó y empujó hasta la victoria por decisión dividida.

Brandon ganó, aunque no Moreno sino Royval – Foto: Captura de pantalla

