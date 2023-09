La espera terminó y los amantes del emparrillado pueden estar casi casi en las lágrimas porque la temporada 2023 de la NFL está aquí. El kickoff es entre los Chiefs y los Lions.

Arrowhead, casa de los Chiefs y estadio sede del Kickoff de la temporada 2023 de NFL – Foto: Getty Images

Chiefs estrena una nueva estrella en su escudo, porque fueron los campeones del último Super Bowl y los favoritos a repetir el campeonato Vince Lombardi.

Los Lions, que tienen hambre de comerse el mundo y tienen el talento suficiente como para dar la campanada en el kickoff de la NFL… saldrán en modo cazador contra el QB de Chiefs.

Las acciones del kickoff game entre Chiefs y Lions

Primer Cuarto

El volado definirá al que comienza en ofensiva Los Chiefs reciben a los Lions en el Arrowhead Stadium El volado definirá al que comienza en ofensiva

Lo último sobre ambos equipos

Ojo que Patrick Mahomes no tendrá un paseo por el parque, porque desafortunadamente no contará con su socio favorito en ofensiva. Travis Kelce no jugará el partido por lesión, cosas que arruinan el Fantasy.

Adiós Travis Kelce del kickoff de la NFL – Foto: Getty Images

Por los Lions, sólo Jameson Williams es la baja de consideración, pero el receptor está suspendido y se sabía desde antes que no estaría en el kickoff de la NFL 2023.

Para ponerlo sobre los reflectores: Del lado de los Chiefs, será muy importante Kadarius Toney, que ante la falta de Travis Kelce, será el blanco que Mahomes pueda buscar con más insistencia.

En los Lions, Amon-Ra St. Brown tuvo un 2022 fabuloso, por lo que buscará repetir el gran año. Jared Goff tiene a un receptor de primer nivel y un objetivo confiable.

El QB de Lions espera tener un 2023 exitoso – Foto: Getty Images

Te puede interesar