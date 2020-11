Richard Ledezma, el ‘mexicano’ que debutó con una asistencia en el PSV Eindhoven

El PSV Eindhoven ya cuenta con un mexicano más entre sus filas, se trata de Richard Ledezma, quien a los 20 años de edad debutó con el primer equipo en la goleada 4-0 sobre el ADO den Haag.

Ledezma había jugado hasta hoy con el equipo filial Jong PSV, de la Segunda División, sin embargo, desde esta semana pertenece oficialmente al primer equipo y dejó buena impresión en sus primeros minutos, pues después de ingresar al 75’, aportó una asistencia para el gol de Ryan Thomas a los 84 minutos.

Ledezma juega como medio y mide 1.68 metros y fichó con el PSV en diciembre del 2018, después de sus primeros pasos en el futbol de Estados Unidos con el Real Monarchs, de la USL.

Richard Ledezma no puede jugar con el Tri

Ledezma nació en Phoenix, Arizona, por lo que cuenta con nacionalidad estadounidense, sin embargo, sus padres son mexicanos, por lo cual tiene la posibilidad de jugar con la Selección Mexicana.

En mayo del 2019 fue contactado por la Federación Mexicana de Futbol para representar al Tri y aunque no dijo que no, hasta el momento no puede recibir alguna convocatoria ya que no ha tramitado su pasaporte mexicano.

Hasta el momento, Ledezma ha jugado para la Selección Sub 20 de Estados Unidos, con la que ya incluso disputó el Mundial de la categoría en 2019 y en el cual llegó hasta los Cuartos de Final, instancia en la que fue eliminado por Ecuador.