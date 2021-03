¡Wow! Río de Janeiro celebrará el Día del Futbol Femenil en honor a Marta

¡Increíble reconocimiento! La figura de Marta Vieira da Silva es tan importante en Brasil, que Río de Janeiro aprobó una ley para celebrar el Día del Futbol Femenil cada 19 de febrero. Obviamente, esto comenzará en 2022.

El 19 de febrero es el día del cumpleaños de Marta. Por ello, la legisladora Enfermeira Rejane eligió esta fecha como homenaje a la delantera histórica y de paso, se enaltecerá la importancia de las mujeres en este deporte.

In honor of Marta Vieira da Silva’s birthday, the state of Rio de Janeiro has established February 19 as Women’s Football Day.

. pic.twitter.com/uwKuXWfTJe

— Her Football Hub (@HerFootballHub) March 2, 2021