La ciudad de Zurcih fue la encargada de erigir a su máxima estrella en el año y la FIFA lanzó una serie de candidatos que lucharían por ser el mejor jugador de la temporada con el premio The Best. En este panel votan periodistas, aficionados y capitanes, además de seleccionadores nacionales, y el premio fue para Robert Lewandowski.

En la terna final se encontraban Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el polaco Robert Lewandowski, quien a la postre, se llevaría el premio The Best tras una excelente temporada con el Bayern Munich, en la que consiguió 5 títulos esta temporada, incluyendo la UEFA Champions League.

En la temporada 2019-2020 el polaco registró con el conjunto teutón 31 partidos jugados y un registro goleador de 34 goles con 4 asistencias y con el combinado de Polonia estuvo en 10 encuentros con 6 dianas y 2 pases de gol. Cerró el año como el mejor jugador de la UEFA y ahora como ‘The Best’ jugador del mundo.

Su entrenador no pudo conseguir el Premio The Best a mejor director técnico masculino y el galardón fue para el estratega del Liverpool, Jurgen Kloop. Hans Flick consiguió, al igual que Lewandowski, los 5 títulos que disputó esta temporada y lo hizo en menos de un año calendario.