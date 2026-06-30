Robert Lewandowski se nos va a la MLS: Será jugador del Chicago Fire hasta 2028

Lo que necesitas saber: Lewandowski podría debutar con Chicago Fire contra el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller

¡Robert Lewandowski ya tiene equipo! Tras su muy emotiva salida del Barcelona, el legendario delantero polaco se une a la MLS, con un contrato por dos años con el Chicago Fire.

Las defensas estadounidenses no están preparadas para lo que este señor hará en Chicago.

Foto: @chicagofire (Instagram)

Chicago Fire hace oficial la llegada de Robert Lewandowski

El club hizo oficial el fichaje del polaco en sus redes sociales, un fichaje que ya era un rumor muy sonado en días previos. Lewandowski se fue del Barcelona como agente libre y será jugador del Fire ya en forma a partir del 13 de julio.

“El veterano jugador de la Bundesliga y LaLiga tiene contrato hasta la temporada 2027-28 de la MLS. Ocupará plazas de Jugador Franquicia y de jugador internacional”, confirmó la MLS.

Y algo espectacular de esta noticia y la fecha en que Robert se incorpora al Chicago Fire, es que Lewandowski podría debutar en la MLS el 16 de julio contra Vancouver Whitecaps, equipo de Thomas Müller. ¡Duelazo!

Foto: @chicagofire (Instagram)

Lewandowski se va como leyenda del futbol europeo

Con esto termina oficialmente el camino de Robert Lewandowski en Europa, a menos que en un par de años se aviente un regreso que sería algo increíble.

Su registro goleador queda con 629 goles y 159 asistencias en 869 partidos a nivel profesional. ¡Una locura!

¿Será que con Lewandowski en Chicago veremos a la MLS dar un paso al frente sobre la Liga MX?