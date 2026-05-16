Lo que necesitas saber:

Robert Lewandowski llegó al Barcelona en 2022

Misión cumplida. Con esa sensación e idea Robert Lewandowski se ha despedido del Barcelona, equipo con el que disputó cuatro temporadas, en las cuales ayudó a que el equipo saliera de una profunda crisis, tanto deportiva como económica.

El delantero polaco finaliza contrato al final de la actual temporada y no renovará contrato, por lo cual buscará un nuevo destino como agente libre.

Lewaindowski jugará su último clásico con el Barcelona
Lewaindowski jugará su último clásico con el Barcelona / Facebook FB Barcelona

La despedida de Robert Lewandowski

Al Barcelona le quedan aún dos partidos en el torneo de liga, frente al Betis (domingo 16 de mayo) y contra Valencia (23 de mayo). Contra Betis será su último partido en el Camp Nou y se entiende que por eso compartió una publicación en sus redes sociales, con el fin de despedirse de la afición culé en casa.

Tras cuatro años llenos de desafíos y trabajo arduo, ha llegado el momento de seguir adelante. Me voy con la sensación de que la misión está cumplida.

4 temporadas, 3 campeonatos. Nunca olvidaré el amor que recibí de los aficionados desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en la tierra. Gracias a todos los que conocí en el camino durante estos hermosos cuatro años.

Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera.

El Barça ha vuelto a donde pertenece. Visca el Barça. Visca Catalunya

¿A dónde se va Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski jugó su último clásico contra Real Madrid hace casi una semana y cerró esta experiencia contra los merengues con 11 juegos y seis goles. Llegó al Barcelona en 2022 a cambio de 50 millones de euros, procedente del Bayern Munich.

Cuatro años después, el polaco se va posiblemente al futbol árabe, donde tiene al menos tres ofertas (Al Hilal, Al Ittihad y Al Quadsiah), aunque también se dice que otro de sus destinos podría estar en la MLS con Chicago Fire.

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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