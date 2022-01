WTF? Roberto Carlos jugará con un equipo de liga dominical por una subasta de Ebay

La leyenda de la selección de Brasil y del Real Madrid, además del anotador de uno de los goles más espectaculares de tiro libre, jugará en una liga de futbol dominical en Inglaterra. Así es, Roberto Carlos se unirá a un equipo gracias a Ebay.

En un reportaje de la BBC, se informó que el equipo The Bull in the Barne ganó los servicios de Roberto Carlos para un partido de la liga dominical. El club es de un pub en Shropshire y no podían creer que compartirían el campo con un campeón del mundo.

The Bull in the Barne ganó una rifa de transferencia de ensueño en Ebay, qué significa esto, que Roberto Carlos deberá aparecer en uno de los partidos de la persona que haya usado su cuenta para entrar en la subasta y el brasileño estará en la liga de Shrewsbury & District en febrero.

“Pagas 5 libras esterlinas para participar en el sorteo y tener la oportunidad de tener un jugador profesional para tu equipo. Uno de nuestros muchachos dijo en un chat grupal ‘vamos a intentarlo’ y terminamos ganándolo“, dijo Matthew Brown, delantero y secretario del equipo a BBC.

Suena bastante difícil de creer, pero es una realidad y básicamente el equipo sumará a Roberto Carlos a su plantilla (aunque sea por un partido) por cinco libras esterlinas, o sea, casi 140 pesos mexicanos. Khé?! Posiblemente el fichaje más redituable.

Roberto Carlos la sorpresa de la liga dominical

“El viernes por la tarde, nuestro manager, Ed Speller, envió un mensaje para decir que ganamos la competencia y ninguno de nosotros le creyó. Pensamos que nos estaba engañando. Me desperté el sábado y tenía mensajes de personas que decían ‘¿es verdad lo de Roberto Carlos?’“, agregó Matthew Brown.

Roberto Carlos pasará de los vestuarios del Santiago Bernabéu a las instalaciones de un equipo de liga dominical en Inglaterra (y eso que no le tocó México y uno que otro campo llanero que ni vestidores tiene). Sí hay donde cambiarse, aunque un par de duchas no funcionan aseguró el delantero y secretario del club.

El mismo Matthew Brown admitió que están pensando llevar el partido a otro lugar porque el estacionamiento está muy pequeño y tener a Roberto Carlos atraería a mucha gente. “Nuestra multitud habitual es en su mayoría sólo un par de miembros de la familia, pero tenemos al Sr. y Sra. Turrall, que están allí, llueva o truene“.