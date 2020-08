Rodolfo Pizarro firmó su segundo gol en la temporada de la MLS, con el Inter Miami, en el juego frente al Orlando City, el cual marcó el regreso del exjugador del Monterrey en partidos oficiales, tras la participación del equipo en el torneo amistoso MLS is Back.

El mexicano se encargó de marcar el tercer gol del equipo del cual es accionista el británico David Beckham, con el cual su equipo marró el triunfo 3-2 sobre Orlando.

En el arranque del segundo tiempo, el equipo de Miami amarró el triunfo tras un centro desde la banda derecha. El balón se escurrió hasta la posición de Pizarro, quien definió de primera intención con un disparo de parte interna pegadito al primer poste. El mexicano tomó al portero a contrapié, por lo que quedó fuera de la jugada.

Sin embargo, lo mejor del gol fue el festejo del mexicano, quien se las ingenió para festejar con la afición de alguna manera. Las gradas del estadio del Inter cuentan con la imagen de aficionados impresos en cartón, lo cual se ha visto en otros estadios no sólo de futbol.

El mexicano posó con una de las imágenes impresas para la fotografía, lo cual provocó reacciones positivas en redes sociales.

RODOLFO PIZARROOOO! 🤡

Come for the goal… stay for the celebration. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/tljlrwbiVX

— Major League Soccer (@MLS) August 23, 2020