¡TÓ-MA-LA! Helmut Marko es famoso en México por tirarle a Checo Pérez cada que puede. Incluso cuando el mexicano sube el podio, el asesor de Red Bull le encuentra algo para minimizar su trabajo. Pero esta vez le tocó que le mandaran a decir algunas verdades.

Seguro lo sabes o puede que no. Helmut Marko sabe tanto de automovilismo y tiene ese puesto en Red Bull porque es un expiloto. No tuvo LA carrera en Fórmula 1, pero acumuló experiencia participando en algunos Grandes Premios y una victoria en las 24 horas de Le Mans.

Vaya, en pocas palabras, Helmut Marko es un hombre que sabe mucho de automovilismo pero con una carrera poco exitosa tras el volante. No logró nada cercano a lo que lleva Checo Pérez en la Fórmula 1, y otro expiloto se encargó de recordárselo para que le baje dos rayitas a sus críticas.

Se trata de Roldán Rodríguez, expiloto español que actualmente es comentarista de automovilismo. Medio molesto por las últimas críticas y pedradas de Helmut Marko a Checo Pérez (como decir en tono irónico que ya puede quedarse callado porque en Australia le dieron la vuelta rápida que quería en Arabia), le mandó decir que ya estuvo suave.

Básicamente le dijo que Checo Pérez ha hecho mucho más de lo que él hizo, cosa que ya vimos no es mentira. Y lo hizo porque considera que para el mexicano debe ser muy difícil lidiar con la preferencia a Verstappen mientras tiene la presión del asesor de Red Bull.

El expiloto español también comentó que hay algo raro en Red Bull con eso de los problemas en los RB19 que manejan Checo y Verstappen. En Arabia fue Max quien señaló algunos inconvenientes y en Australia le pasó al mexicano, lo que insinuó que podría ser intencional.

“Ese coche no está bien y en un entorno en el que se hace menos a Pérez por ciertas partes importantes del equipo, significa que no te resuelven los problemas o que no toman en serio los problemas que tú tienes en el coche. No sé si sea intencional, pero yo digo que no está bien el auto de Pérez“.