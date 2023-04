No pues, gracias: El Gran Premio de Australia no fue el ideal para Red Bull debido a los problemas de Checo Pérez, pero el mexicano logró remontar varias posiciones. Aun así, esto no fue suficiente para evitar una nueva pedrada por parte de Helmut Marko.

El asesor del equipo siempre desata polémica con sus declaraciones y esta vez no fue la excepción. Para entender sus palabras, tenemos que recordar lo sucedido en el Gran Premio de Arabia hace algunas semanas.

Checo reclamó varias veces que Max Verstappen no le permitió quedarse con la vuelta rápida para sumar un puntito extra a su victoria. Por ello, se desató toda una novela en Red Bull sobre las reglas para competir y la comunicación con los pilotos. Ambos pilotos, así como Christian Horner hablaron varias veces sobre el tema.

Helmut Marko impuso reglas en Red Bull / Getty Images

Así que ahora, Helmut Marko aseguró que Checo Pérez puede estar contento porque consiguió ese punto en Australia. El mexicano arrancó la carrera desde pits y terminó quinto en medio del caos; sin embargo, el asesor se enfocó en algo diferente.

“Tiene la vuelta rápida. La quería en la última carrera y ahora la tiene aquí, así que está igualado. Este no fue su fin de semana. Pero marcó la vuelta más rápida, justo antes del final. Eso es al menos una satisfacción después de Jeddah“, declaró Helmut Marko de acuerdo con Motorsport.

Checo cumplió con las expectativas de Helmut Marko en su remontada

A pesar de la pedrada que Helmut Marko le dejó a Checo Pérez, también hubo un halago muy a su manera. El expiloto aseguró que cumplió con las predicciones, aunque realmente dio un pasito más subiendo hasta el quinto lugar.

“Creo que hizo el máximo. Lo sabíamos: adelantar es muy, muy difícil aquí. Lo hizo muy bien. Esperábamos entre el séptimo y el sexto puesto, y eso es lo que ha acabado siendo“.

Helmut Marko con Christian Horner y Max Verstappen / Getty Images