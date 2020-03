Pese a que el futbol se ha detenido en Italia sin fecha definida para la reactivación de la Serie A, la Roma no se ha olvidado de sus aficionados, sobre todo de los más vulnerables al coronavirus, las personas mayores.

En tiempos en los que los clubes buscan a toda costa reducir los salarios de sus jugadores para salvar su estabilidad financiera durante esta pausa, la Roma anunció que repartirá entre sus abaonados mayores de 75 años, una especie de despensa para que no tengan que salir de casa.

Los paquetes tendrán comida y artículos higiénicos de primera necesidad como papel, gel, jabón y 10 cubrebocas, entre otros.

“A partir de este viernes la Roma empezará a distribuir bienes de primera necesidad a todos sus abonados mayores de 75 años, que recibirán en sus casas una caja con comida y dispositivos sanitarios útiles para protegerse en este período de emergencia por el COVID-19″, anunció el club capitalino a través de un comunicado.

