Roman Reigns le gana a Brock Lesnar y Xavier Woods nuevo King of the Ring en Crown Jewel

La WWE presentó uno de los eventos más emocionantes del año, sí, Crown Jewel tenía una cartelera que fácilmente podría competir contra cualquier otro magno PPV de la compañía. Roman Reigns salió como el vencedor del evento al ganarle a Brock Lesnar.

Lucha en Hell in a Cell, King of the Ring y Queen’s Crown eran sólo algunas de las peleas pactadas para el evento y la verdad es que, este evento dejó buenas sensaciones y más para una nueva etapa que está por comenzar para la WWE a partir de mañana en SmackDown.

Algunas rivalidades se cerraron debido a que los peleadores involucrados no cruzarían su camino al uno estar en Raw y el otro en SmackDown, como Big E y Drew McIntyre o Sasha Banks en contra de Becky Lynch y Bianca Belair.

Pero también nos dio algunas historias que seguirán dando de qué hablar en el panorama cercanos de la WWE como los ganadores del KOTR y QC, además del final del evento principal entre Brock Lesnar, Roman Reigns y Paul Heyman.

Resultados de Crown Jewel

Edge vs Seth Rollins en Hell in a Cell

Una rivalidad de más de siete años terminó en Crown Jewel, o eso pensamos. Edge y Seth Rollins se enfrentarían dentro de la Hell in a Cell. Ambos luchadores nos entregaron una carnicería, pues tanto Edge como Seth Rollins sacaron lo mejor de su arsenal luchistico y también extremo para emocionarnos.

Mesas rotas, las escaleras metálicas dentro del ring y los cuerpos de Seth Rollins y Edge sufriendo con el metal de la estructura. Pero finalmente, la súper Estrella categoría R se alzaría con la victoria después de un movimiento Curb Stomp (característico de su rival) para conseguir la cuenta de tres.

Zelina Vega es la primera ganadora del Queen’s Crown

La vida de Zelina Vega dio un giro de 180 grados, pues pasó de ser liberada de su contrato con WWE a regresar como parte de SmackDown y ahora es la primera ganadora en la historia del torneo Queen’s Crown.

Venció a Doudrop, una favorita de la afición y lo hizo con un gran movimiento, una especie de hurracarrana que logró hacerle a la escocesa y conseguir el triunfo, además de un push importante en Raw.

Goldberg obtuvo venganza de Bobby Lashley en Crown Jewel

La última vez que se enfrentaron, Lashley lastimó al hijo de Goldberg, quien había entrado para ayudar a su padre que tenía una lesión. Goldberg buscaba venganza y en una lucha súper libre, o sea, sin descalificación.

Bobby Lashley tomó la ventaja temprano en la lucha y hasta logró lastimar verdaderamente la pierna de Goldberg, pero el castigo que éste comenzó a aplicar sobre Lashley fue contundente.

Lashley no veía lo duro sino lo tupido, incluso ni sus amigos de The Hurt Business pudieron ayudarlo con todo y palos de kendo en mano. Goldberg finiquitó la pelea con una Spear de la rampa al costado del escenario y consiguió la victoria.

Xavier Woods gana el King of the Ring

Sólo faltaba un miembro de The New Day que triunfara en solitario. Ya vimos a Kofi Kingston ganar el campeonato de WWE en Wrestlemania y a Big E canjear el maletín Money in the Bank para ganar también el título de la WWE, el momento de Xavier Woods llegó en Crown Jewel.

No tendría un camino sencillo antes de ser King of the Ring, pues Finn Balor estaba del otro lado del ring y por si no conocen al irlandés, es ex campeón Universal y tres veces campeón de NXT, además de recién llegado por segunda vez al roster principal.

Después de un codazo biónico que nos hizo recordar a Shawn Michael, Xavier Woods cubrió a Finn Balor para coronarse como nuevo King of the Ring en Crown Jewel y a ver qué le depara el futuro con una posibilidad titular latente.

Becky Lynch retuvo el campeonato femenino de SmackDown

Una lucha que podría ser fácilmente el evento principal de cualquier Wrestlemania, Crown Jewel tuvo el privilegio de tener a tres de las luchadoras más importantes de la última década pelear por el campeonato femenino de SmackDown.

Becky supo aprovechar el momento para ganar la pelea, una lucha emocionante que Bianca Belair marcó para el final de la lucha. Belair le hizo su movimiento principal a Lynch, Sasha intentó cubrir a Becky tras esto, pero se fue con Belair afuera del ring.

Esto le dio una oportunidad a Becky de recuperarse y así lo hizo, finalmente Sasha fue más astuta y consiguió dejar afuera a Bianca, subió al ring para cubrir a Lynch, pero está la tomó en un paquetito y se ayudó de las cuerdas sin que el árbitro viera todo para poder ganar y retener el título.

Roman Reigns sale victorioso de Crown Jewel

Llegó el momento del evento principal en Arabia Saudita, Brock Lesnar retaba a Roman Reigns por el campeonato Universal en Crown Jewel con Paul Heyman como el tercero en discordia. Pues hasta ese momento no se sabía de qué lado estaba.

Finalmente, Roman demostró ser un sólido campeón al sacudirse un F5, movimiento de Brock Lesnar y aunque la ‘Bestia’ intentó de todo, simplemente no podía lograr que Reigns sucumbiera. En su intentó por acabarlo, golpearon al árbitro dejándolo incosciente.

Esto lo aprovecharon The Usos, primos de Roman para conectarle una súper patada a Brock Lesnar y Roman Reigns hacerle una Spear y cubrirlo, llegó un árbitro y consiguió vencer a Brock Lesnar para tener su campeonato Universal de la WWE.