Big E canjea su maletín de Money in the Bank para ser el nuevo WWE Champion

Este mes de septiembre será recordado en la historia de la WWE. Un nuevo campeón del WWE Championship apareció en el firmamento de la empresa. Big E consiguió ganar el título al vencer a Bobby Lashley en Raw.

Ya había anunciado más temprano de este lunes 13 de septiembre que estaría en Raw para canjear su maletín de Money in the Bank, claro, aprovechando la lucha por el campeonato de WWE entre Bobby Lashley y Randy Orton.

“Just in case there’s any confusion, I still fully intend on cashing in my #MITB contract tonight!”@WWEBigE tells it like it is on #WWERaw. pic.twitter.com/m2usKb23E2

— BIG E IS WWE CHAMPION (@WWE) September 14, 2021