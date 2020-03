Rudy Gobert, el primer basquetbolista de la NBA confirmado con coronavirus, y caso por el cual se suspendió la temporada, ya se disculpó con sus compañeros, ya donó medio millón de dólares para los salarios de los trabajadores del Utah Jazz y ya fue dado de alta.

El jugador francés cumplió dos semanas aislado, como dictan las normas en la mayoría de los casos, y fue dado de alta al igual que su compañero en el Jazz, Donovan Mitchell, quien resultó contagiado.

El Departamento de Salud de Utah, indicó que ninguno de los jugadores ni integrantes del staff son riesgo de contagio del coronavirus, después de cumplir dos semanas aislados, aunque esto no significa que ya sean inmunes y deberán continuar con las normas de distanciamiento e higiene.

Gobert se ganó una serie de críticas después de burlar las normas de higiene de la NBA y tocar a propósito los micrófonos y grabadoras de los reporteros en una conferencia de prensa, dos días antes de dar positivo por COVID-19.

En su cuenta de Twitter, Mitchell recalcó la importancia del distanciamiento social: “En una nota más seria, continuemos practicando el distanciamiento social y recordemos ¡aunque no tengas síntomas, puedes estar infectado!”, publicó.

On a more serious note… let’s continue to practice social distancing and remember… even though you may not have symptoms you still may be infected!! Let’s keep everyone in our prayers and stay safe❤️🙏🏾

— Donovan Mitchell (@spidadmitchell) March 27, 2020